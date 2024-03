CMF realiza acções de sensibilização sobre o mosquito da dengue

Inseridas no âmbito da estratégia municipal de combate ao mosquito Aedes aegypti, a Câmara Municipal do Funchal deu início esta semana, em Santa Luzia, a um conjunto de acções de formação e sensibilização sobre o mosquito, presente no Funchal desde 2005.

As acções levadas a cabo por Ysabel Gonçalves, entomologista do Museu de História Natural do Funchal, têm lugar nas 10 juntas de freguesia do concelho do Funchal e dirigem-se aos munícipes em geral. Tratam-se de palestras com a duração de cerca de 45 minutos, seguidas de debate, nas quais são fornecidas informações importantes sobre o mosquito, a sua biologia, distribuição, medidas preventivas e de combate.

Segundo a vereadora Nádia Coelho, as acções visam sobretudo capacitar os munícipes para a adopção de boas práticas com vista à diminuição e se possível eliminação de criadouros do mosquito e informação sobre medidas de auto-protecção.

O mosquito, um vetor de transmissão de doenças virais como a Dengue, Febre Amarela e outras, encontra-se presente no concelho, sobretudo abaixo dos 250 m de altitude e tem como principais criadouros, no ambiente doméstico, os pratos dos vasos de plantas e outros pequenos recipientes que contêm ou acumulam água.

Nesta altura do ano, o mosquito encontra-se no ponto mais baixo do seu ciclo de actividade, pelo que importa o envolvimento de todos os munícipes no seu combate, eliminando todos os possíveis criadouros.