Detidos da 'Operação Rota do Viajante II' ouvidos à tarde

Os cinco detidos durante a 'Operação Rota do Viajante II', levada a cabo pela Polícia Judiciária na Madeira, em Loures e Lisboa, que deviam ter seguido para o continente ontem, mas cuja transferência foi cancelada por causa da greve dos funcionários judiciais, só vão ser ouvidos hoje à tarde.

De acordo com informação recolhida no local, o acto que deveria acontecer Tribunal Judicial da Comarca da Madeira esta manhã, foi adiado para as 15 horas.

Conforme o DIÁRIO já noticiou, "os cinco arguidos, com idades entre os 23 e os 55 anos, (um dos quais já cumpre prisão preventiva), suspeitos da prática de fraude ao Estado, foram detidos no âmbito do subsídio social de mobilidade, na sequência de 71 mandados de busca e apreensão, domiciliárias e não domiciliárias, cumpridos por dezenas de inspectores da PJ em Lisboa, Loures e na Região Autónoma da Madeira (RAM), designadamente nos concelhos do Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos". Em causa estão mais de meio milhão de euros em subsídios através de viagens 'fantasma'.