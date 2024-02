A Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil Funchal (SMPC Funchal) e da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, vai realizar, durante o mês de março e abril, um programa com diversas ações de “prevenção, sensibilização e informação”.

O programa do “Mês da Proteção Civil 2024, começa amanhã, dia 1 de março, com a participação na exposição do Dia Internacional de Proteção Civil, prosseguindo, no dia 04 de março, com a divulgação nas redes sociais dos dados do SMPC Funchal. Entre as 12 iniciativas programadas, destaca-se o Peddy-Paper “Mulheres à Descoberta do Risco do Funchal”, a realizar-se dia 08 de março e a atividade “Pink Rescue Funchal Edition”, ação promovida pela Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, no dia 09 de março, em celebração do Dia Internacional da Mulher.

No dia 14 de março, está prevista a inauguração do posto de Desfibrilhador Automático Externo, na Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, escola participante nos Núcleos de Proteção Civil Jovem. No dia seguinte, dia 15, pelas 10h00 será promovida a atividade Mapear Memórias do Risco, com a colaboração da Universidade Sénior.

Outro dos eventos de destaque deste programa é o exercício/simulacro “Canavial 2024”, a decorrer na freguesia de São Gonçalo, no dia 17 março, das 09h00 às 12h00, em que se objetiva o treino estruturado de procedimentos operacionais com cenário previamente definido e simular a intervenção num cenário operacional o mais similar a um acidente real.

Note-se a realização de uma atividade destinada às Escolas localizadas no município do Funchal, designada Roteiro dos Agentes de Proteção Civil, a realizar-se dia 19 de março, entre as 09h00 e as 12h30, mediante inscrição prévia. A iniciativa visa promover uma oportunidade, aos alunos do município do Funchal, de conhecer as funções dos Agentes de Proteção Civil localizados na baixa da cidade, através de um itinerário pedonal elaborado pelo SMPC Funchal.

De salientar que o programa possui continuação no mês em abril com a realização de uma jornada de sensibilização “Jornadas Técnicas Risco, Liderança e Turismo Seguro”, a decorrer nos dias 05 e 06 de abril no Colégio dos Jesuítas, entre as 09h00 e às 17h00. Destaca-se que, no dia 06 de abril, haverá uma componente prática em que os participantes estarão divididos entre o Colégio dos Jesuítas e o Parque Ecológico do Funchal. O término do programa do mês da proteção civil realiza-se com a apresentação do Projeto de Jogos Digitais do SMPC Funchal, no dia 12 de abril, na Escola EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, escola participante nos Núcleos de Proteção Civil Jovem.

Desta forma, pretende-se envolver todos os atores do sistema de proteção civil numa cultura de segurança, com base numa cidadania participativa”