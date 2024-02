CMF realiza intervenção em talude no Caminho Reverendo Padre Eugénio Borgonovo

O Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal está a realizar, durante o dia de hoje, uma "intervenção preventiva" num talude no Caminho Reverendo Padre Eugénio Borgonovo, o que motivou o encerramento provisório das Levadas dos Tornos e do Bom Sucesso.

Conforme adiantou o Serviço Municipal de Protecção Civil ao DIÁRIO, nesta operação estão envolvidos vários meios. "A coordenação é do SMPC Funchal, mas contamos com o apoio dos Bombeiros Sapadores do Funchal no corte de árvores, o Departamento de Infra-estruturas e Equipamentos na remoção do material resultante da intervenção e o desmonte está a ser efectuado pelos rocheiros da Direcção Regional de Estradas", esclareceu o responsável, que acrescentou que a Polícia de Segurança Pública também está no local a acompanhar os trabalhos.

Na próxima quinta-feira, dia 29 de Fevereiro, o Serviço Municipal da Protecção Civil do Funchal informa que será realizada uma operação idêntica, desta feita na Rua Conde Carvalhal, entre o Hotel Montanha e o Miradouro do Pináculo.