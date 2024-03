Comando Operacional da Madeira assinala 31º aniversário

Hoje, pelas 11 horas, realiza-se a cerimónia comemorativa do 31º Aniversário do Comando Operacional da Madeira (COM), nas instalações do mesmo, no Pico da Cruz, em São Martinho.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, bem como o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, marcaram presença no evento evento, presidido pelo representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o juiz-conselheiro Ireneu Cabral Barreto.

O COM é um órgão de comando e controlo, de natureza conjunta, de nível operacional, na dependência do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), que tem por missão efectuar o planeamento, o treino operacional conjunto e o emprego operacional das forças e meios da componente operacional do sistema de forças atribuídos e sediados na Região Autónoma da Madeira ou outros que lhe sejam atribuídos, relacionando-se directamente com o Comando Conjunto para as Operações Militares (CCOM) sem prejuízo das modalidades de comando e controlo a definir pelo CEMGFA para a condução de operações militares.

O COM, na prossecução da sua missão e atribuições, exerce autoridade de coordenação no relacionamento com os Comandos de Zona Marítima, Militar e Aérea da Madeira.

O major-general Rui Pedro Matos Tendeiro é o actual comandante operacional da Madeira, desde Agosto de 2022, tendo sucedido no cargo o major-general piloto aviador António Carlos de Amorim Temporão, que liderou o COM por 6 meses.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h30 Abertura do I Fórum do Pão, com a presença de Cristina Pedra, presidente do Município do Funchal e da vereadora Helena Leal. A iniciativa, promovida pela CMF, terá lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), seguida de ‘life cooking’ e palestra com o chef Otávio Freitas.

O I Fórum do Pão decorre de 5 a 7 de Março. O evento integra a Estratégia Alimentar Saudável, Sustentável e Inclusiva do Funchal, lançada em Outubro último. A SEMEAR decorre do compromisso assumido pelo Município e é assente nos pilares da “educação, sustentabilidade, inclusão, comércio local e trabalho em rede”.

11h30 O secretário regional da Economia, Mar e Pescas, Rui Barreto, desloca-se ao porto do Caniçal, onde se irá inteirar do andamento da obra de melhoramento e ampliação daquela infra-estrutura portuária.

12h00 O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (RNM-LPCC), em conjunto com o SESARAM, promove, uma conferência sobre o Rastreio do Cancro Colorretal nos Grupos de Risco, no âmbito da Campanha ´Março Azul', na sala de conferência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

14h00 Seminários sobre catálise e métodos catalíticos, com Jolanta Jaśkowska e Kamila Tomera, da Cracow University of Technology (Polónia), na Sala 0.57, no piso 0 do Campus Universitário da Penteada, no âmbito do programa de actividades comemorativas do 20º aniversário do Centro de Química da Madeira (CQM).

14h30/15h30 A Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Protecção Civil Funchal (SMPC Funchal) e da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, está a realizar, durante este mês de Março, um programa com diversas acções de “prevenção, sensibilização e informação”, no âmbito do Mês da Protecção Civil 2024. Para hoje está programada uma acção de sensibilização sobre Segurança Náutica, realizada pela Frente MarFunchal, na Escola Básica do 1.º Ciclo c/ Pré Escolar da Ladeira.

15h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitará as instalações da Casa de Acolhimento ‘Aconchego’, localizadas no Ex - Complexo Turístico da Matur, na freguesia de Água de Pena, em Machico.

16h30 Reunião da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças para audição do secretário regional das Finanças, para esclarecer questões relacionadas com a Proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024.

POLÍTICA

10h00 Candidatura da Alternativa 21 (MPT/ Aliança) às eleições legislativas nacionais promove romaria, no Mercado dos Lavradores, no Funchal.

11h00 O Juntos pelo Povo (JPP) promove uma acção de campanha, que terá como porta-voz o candidato à Assembleia da República, Filipe Sousa, junto à Igreja da Sé, no Funchal.

11h00 A candidatura da Iniciativa Liberal (IL) ‘Madeira a Crescer’ reúne-se APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica. Na parte da tarde, 17h30, visita a Feira do Livro do Funchal. Ambas as acções contam com a participação do cabeça-de-lista às legislativas nacionais, pelo círculo da Madeira, Gonçalo Maia Camelo.

12h00 A candidatura da CDU às próximas eleições legislativas desenvolverá iniciativas de campanha eleitoral, em que intervirá a cabeça-de-lista, Sílvia Vasconcelos, junto ao Centro Comercial Plaza, na Avenida Calouste Gulbenkian, no Funchal.

15h00 No âmbito da campanha para as eleições legislativas nacionais, a candidatura do PS-Madeira promove uma acção de contacto com a população e com os comerciantes, na rua da Carreira, no Funchal.

16h00 O PAN Madeira irá realizar uma acção de rua, no Miradouro Pico do Facho, em Machico alertando para a defesa do ambiente.

16h30 A coligação ‘Madeira Primeiro’ (PSD/CDS) às próximas Eleições Legislativas Nacionais promove uma iniciativa política na Placa Central da Avenida Arriaga, junto à Sé Catedral do Funchal.

16h30 O PPM Madeira promove uma acção de rua, junto do edifício do Instituto do Emprego e Formação da Madeira e Inspecção Regional do Trabalho, na Rua da Boa Viagem, no Funchal.

20h00 O CDS-PP irá reunir, esta terça-feira, o Conselho Regional, no Castanheiro Boutique Hotel, no Funchal, para decidir a data, regulamento e eleger a comissão organizadora do XIX Congresso Regional do partido. No final, o líder regional do CDS-PP, Rui Barreto, irá prestar declarações à comunicação social.

CULTURA

O thriller psicológico que decorre dentro da cabeça de Fernando Pessoa, ‘Não sou nada - The Nothingness Club’, de Edgar Pêra, estará em exibição no Teatro Municipal Baltazar Dias com sessão às 15 e às 19 horas, no âmbito da programação da 50.ª Feira do Livro do Funchal.

Pelas 20 horas, o músico madeirense Tiago Sena Silva irá apresentar temas originais num concerto no palco principal da Feira do Livro, na Avenida Arriaga.

Descarregue aqui a programação completa:

DESPORTO

15h00 Cerimónia de abertura da 2.ª edição do ‘Basquetebol na Cidade’, que irá decorrer até 18 de Março, na Praça do Povo, com actividades ao ar livre destinadas à população escolar de todos os níveis de ensino, desde o 1.º ciclo do ensino básico ao ensino secundário, bem como a utentes que frequentam instituições vocacionadas para pessoas portadoras de deficiência.

18h00 O Marítimo enfrenta, esta terça-feira, o Belenenses, no Estádio do Marítimo. O encontro terá arbitragem de Rui Lima, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

Eis a lista de eleitos do treinador Fábio Pereira:

“Confiantes num bom jogo e numa boa vitória” Fábio Pereira diz estar o Marítimo preparado para superar as dificuldades num jogo difícil frente ao Belenenses

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 5 de Março, Dia Mundial da Eficiência Energética:

1501 - Data provável da partida da expedição de João da Nova, que descobriu as Ilhas de Ascensão e Santa Helena.

1766 - Conquistadores espanhóis tomam a colónia francesa de Nova Orleães.

1770 - Dia do massacre de Boston. O confronto entre colonos e tropas britânicas provoca a morte de civis e a irreversibilidade da luta pela independência dos EUA.

1827 - Morre, com 82 anos, Conte Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, Alessandro Volta, cientista italiano, inventor da pilha elétrica, responsável pela identificação do gás metano.

1858 - Nasce José Relvas, futuro dirigente Republicano, que proclama a República Portuguesa na Câmara de Lisboa a 05 Outubro de 1910.

1891 - Começa a publicar-se a terceira série do semanário satírico O António Maria, de Rafael Bordalo Pinheiro.

1917 - Morre, com 76 anos, Manuel José de Arriaga Brum da Silveira, Manuel de Arriaga, primeiro Presidente da República Portuguesa.

1922 - Estreia-se o filme de FW Murnau, "Nosferatu", marco da história do cinema e do expressionismo alemão.

- Cerimónia oficial de inauguração do Campo de Santa Cruz, que marca o arranque do novo campo da Associação Académica de Coimbra.

1925 - Golpe militar dirigido por três oficiais monárquicos que tentam ocupar o quartel general de Lisboa.

1932 - É criada a Academia Nacional de Belas-Artes, a partir das academias de Lisboa e Porto, fundadas em 1836.

1933 - O Presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, decreta o encerramento dos bancos durante quatro dias para impedir o colapso do sistema bancário.

1946 -- O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, fala pela primeira vez da "cortina de ferro", metáfora para a divisão entre a Europa Ocidental e a de Leste durante a Guerra Fria, num discurso no Missouri.

1953 - Morre, aos 61 anos, o compositor Sergey Sergeyevich Prokofiev, criador determinante na música do século XX.

- Morre, com 74 anos, o líder soviético Joseph Stalin, Iosif Vissarionovich Stalin, José Estaline, construtor do Estado totalitário na URSS. Sucede-lhe Georgi Malenkov.

1969 - A cápsula Apolo 9 faz a primeira transmissão televisiva do espaço.

1970 - Entra em vigor o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ratificado por 43 países.

1974 - Reunião da Comissão Coordenadora do Movimento dos Oficiais das Forças Armadas, em Cascais. É aprovado o documento "O Movimento, as Forças Armadas e a Nação".

1977 - O Governo espanhol reconhece o direito à greve, suprimido 38 anos antes, na ditadura de Franco.

1986 - No início do 20º Rali de Portugal, em Sintra, o carro de Joaquim Santos despista-se, provocando a morte de três pessoas.

1996 - Os arquitetos portugueses João de Vasconcelos e Carlos Severo vencem o Prémio Thyssen de Arquitetura.

2001 - Demite-se o ministro de Estado e do Equipamento Social, Jorge Coelho, poucas horas após a queda da ponte de Entre-os-Rios.

2005 - O Presidente sírio, Bachar al-Assad, apresenta o plano de retirada das tropas sírias do Líbano que prevê o deslocamento destas para o Vale de Bekaa, leste do Líbano, e depois para a "fronteira" com a Síria.

2006 -- Morre, com 88 anos, António Manuel Pinto Barbosa, economista, antigo ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Portugal.

2007 -- Morre, com 79 anos, Ivo Lorscheiter, arcebispo emérito da cidade brasileira de Santa Maria, símbolo da luta contra a ditadura.

- Morre Yvan Delporte, autor de banda desenhada belga, antigo editor-chefe da revista Spirou. Tinha 78 anos.

2008 - O Parlamento britânico rejeita a realização de um referendo no Reino Unido ao Tratado de Lisboa da União Europeia.

- Morre, com 88 anos, o historiador e ensaísta Joel Serrão, autor de dezenas de títulos de história, nomeadamente o "Dicionário de História de Portugal".

2013 - Os ministros das Finanças da União Europeia chegam em Bruxelas a um acordo de princípio com vista à extensão dos prazos para pagamento dos empréstimos solicitada por Portugal e Irlanda, no quadro dos respetivos programas de assistência financeira.

- Morre, com 58 anos, o Presidente da Venezuela, Hugo Chavez.

2014 - Os paleontólogos Christophe Hendrickx e Octávio Mateus, da Universidade Nova de Lisboa, anunciam uma nova espécie de dinossauro carnívoro com 150 milhões de anos descoberto na Lourinhã, o maior predador terrestre desse período.

- Cristiano Ronaldo isola-se na liderança dos marcadores da história da seleção portuguesa, ao apontar o 48.º golo pela seleção "AA", superando os 47 de Pauleta.

2016 - O International Football Association Board, entidade que regula as leis no futebol, aprova, a título experimental, o recurso às imagens vídeo nas arbitragens dos jogos.

- O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, é reeleito líder dos sociais-democratas com 95% dos votos, a maior votação em qualquer eleição com candidato único no partido.

2017 - Nelson Évora sagra-se campeão da Europa do triplo salto, renovando assim, em Belgrado, Sérvia, o título que alcançara dois anos antes.

- Bruno de Carvalho é reeleito presidente do Sporting, ao vencer as eleições, no dia 4, com 86,13 por cento dos votos.

- Morre, aos 78 anos, Kurt Moll, cantor alemão de ópera que se destacou na interpretação de Mozart, Wagner e Richard Strauss.

2018 - Morre, com 86 anos, André S. Labarthe, cineasta francês ator e produtor, membro da primeira geração dos Cahiers du Cinéma, criador da série "Cinéastes de Notre Temps".

2019 - A justiça húngara decide extraditar Rui Pinto, criador do Football Leaks, entregando-o às autoridades de Portugal, para ser julgado.

2021 - O Papa Francisco inicia uma viagem de três dias ao Iraque, tornando-se o primeiro Papa a visitar o país, numa deslocação marcada pelas mensagens em defesa da comunidade cristã e apelos ao diálogo entre religiões e à paz no país e no Médio Oriente.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vence o Prémio José Aparecido da Oliveira, atribuído pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

- A portuguesa Auriol Dongmo conquista a medalha de ouro do lançamento do peso nos Campeonatos da Europa de atletismo de pista coberta, disputados em Torun, Polónia.

2022 - A Rússia anuncia um cessar-fogo temporário para a abertura de corredores humanitários que permitam a retirada de civis nas cidades ucranianas de Mariupol e Volnovaja. A retirada de civis, que devia começar no final da manhã, "foi adiada por razões de segurança".

- Frederico Varandas é reeleito presidente do Sporting com 85,8% dos votos.

PENSAMENTO DO DIA

Nós temos os homens, as aptidões, os recursos e, acima de tudo, a vontade (...). Devemos ser o arsenal da democracia Franklyn D. Roosevelt (1882-1945), 32º Presidente dos EUA, em vésperas da entrada do país na II Guerra Mundial

Este é o sexagésimo quinto dia do ano. Faltam 301 dias para o termo de 2024.