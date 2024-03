O bullying corresponde a um comportamento intencionalmente agressivo, violento e humilhante, podendo ser praticado por uma pessoa ou por um grupo, contra um ou mais elementos que se encontram numa situação inferior de poder, força física ou vulnerabilidade.

Conheça os diferentes tipos de bullying:

Físico: envolve sempre violência física, nomeadamente, empurrões, pontapés, socos, entre outros.

Sexual: sempre que há contacto físico forçado, bem como comentários e insultos de natureza sexual.

Verbal: inclui insultos, gritos, ameaças, provocações, atribuição de alcunhas depreciativas e comentários humilhantes sobre características físicas ou dificuldades intelectuais.

Social: tem como objectivo isolar a vítima e fazê-la sentir-se rejeitada. Por isso, costumam espalhar boatos e difamar o alvo, para que todos se afastem dele.

Cyberbullying: com as novas tecnologias cada vez mais presentes, é um dos tipos de bullying mais recorrentes. Nas redes sociais, chats e blogues, abundam os comentários pejorativos, as mensagens ameaçadoras, as fake news, fotos divulgadas contra a vontade da vítima, entre outros.

Homofóbico: o preconceito em relação à orientação sexual da vítima está na origem desta agressão que pode ir da partilha de detalhes da vida pessoal da vítima a terceiros, a inventar mentiras, chamar nomes, entre outros. Saiba como combater a homofobia.

Quais principais alvos?

Qualquer pessoa pode ser vítima de bullying, mas é durante a infância e a adolescência que há uma maior prevalência. Talvez por isto, a escola seja o local onde tem início a maioria dos casos de bullying.

Entre adultos o bullying também existe, no entanto, é menos comum e não é tão perceptível. Quando acontece, é habitual ser em contexto laboral e as vítimas raramente denunciam.

Como lidar com o bullying?

É necessário educar as crianças acerca do bullying. Não só para não o praticarem, mas, também, para serem capazes de o prevenir e identificar.

Os pais devem assumir este papel em casa e falar com os responsáveis da instituição onde o bullying tem lugar, para que estes possam agir, criar um ambiente saudável e impedir que as agressões continuem. O apoio de um psicólogo será sempre importante, até para assegurar que todos lidam com o problema da melhor forma.

Em situações extremas em que o diálogo e as técnicas de dissuasão do bullying não funcionam, a denúncia às autoridades é fundamental.

Contactos úteis para a denúncia:

Polícia de Segurança Pública (PSP) da zona de residência ou onde têm lugar os acontecimentos

Guarda Nacional Republicana (GNR) da zona de residência ou onde têm lugar os acontecimentos

Polícia Judiciária (PJ) da zona de residência ou onde têm lugar os acontecimentos

APAV

- Ligar para o número 707 200 077 (dias úteis das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00) ou 116 006 (dias úteis das 08h00 às 22h00)

- Enviar e-mail para [email protected]

- Dirigir-se a um dos Gabinetes de Apoio à Vítima

Fonte: Missão Continente