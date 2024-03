TUI entrega distinções a três hotéis madeirenses

A ITB, a maior feira de viagens do mundo que se realiza em Berlim e que abre portas amanhã, foi hoje palco da entrega dos prémios TUI Global Awards por parte do maior operador turístico do mundo.

Um momento que muito honra a hotelaria madeirense, dado que a Quinta do Furão, pela oitava vez consecutiva, o Savoy Palace, que se estreia, e a Albergaria Dias recebem um "prestigiado prémio", conforme anunciámos em Janeiro último.

Na ocasião, a Savoy Signature considerou que "este reconhecimento destaca a excelência do Savoy Palace na oferta de experiências excepcionais aos seus hóspedes e consolida a posição do hotel como uma referência do sector" enquanto que o Director Geral da Quinta do Furão, Pedro Costa, considerou que o prémio traz consigo um desafio que é "sempre melhorar excedendo as expectativas de todos aqueles que nos visitam conjugando com um ambiente saudável entre os colegas que estão cá prontos para se reinventar e dar o seu melhor".