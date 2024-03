Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz abrilhanta Semana do Mar

A Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz é a mais recente confirmação da Semana do Mar do Porto Moniz, evento que irá decorrer entre os dias 22 e 28 de Julho, na frente-mar da vila.

A sua actuação está marcada para 22 de Julho, dia em que começa o festival.

A autarquia volta assim a dar palco aos artistas e projectos regionais.

Acabada de assinalar 24 anos de existência, a associação tem realizado diversos concertos um pouco por toda a ilha, sendo bastante aplaudida por onde tem passado.

No ano passado, marcou igualmente presença neste certame organizado pela Câmara Municipal do Porto Moniz, liderada por Emanuel Câmara.

Este é mais um nome revelado pela autarquia, na rede social Facebook, numa nova estratégia de comunicação da organização para divulgar o cartaz do festival.

Até à data, além da da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz, estão já confirmadas as presenças de Pedro Abrunhosa e Elisa Silva (26 de Julho); Nininho Vaz Maia e Miguel Pires (27 de Julho); Fernando Daniel e Live Brisk (28 de Julho).

Madeirense Elisa no palco da Semana do Mar do Porto Moniz A cantora madeirense Elisa Silva é a segunda confirmação, por parte da Câmara Municipal de Porto Moniz, para a edição deste ano da Semana do Mar, que decorrerá de 22 a 28 de Julho no Porto Moniz.

Pedro Abrunhosa na Semana do Mar do Porto Moniz Pedro Abrunhosa é a primeira confirmação oficial, por parte da Câmara Municipal de Porto Moniz, para o leque de artistas que compõe o cartaz de mais uma edição a Semana do Mar que decorre, este ano, entre os dias 22 e 28 de Julho, no Porto Moniz.

Miguel Pires actua na Semana do Mar do Porto Moniz O músico e cantor madeirense Miguel Pires é umas das presenças confirmadas na Semana do Mar do Porto Moniz, a 27 de Julho.

Semana do Mar traz Nininho Vaz Maia à Madeira O fenómeno Nininho Vaz Maia é outro dos nomes sonantes da edição de 2024 da Semana na Semana do Mar do Porto Moniz.

Fernando Daniel é mais um nome nacional confirmado na Semana do Mar O cantor português Fernando Daniel é a mais recente confirmação na Semana do Mar do Porto Moniz, que decorre, este ano, entre os dias 22 e 28 de Julho, na frente-mar da vila.