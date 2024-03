Navio "Ilha da Madeira" antecipa escala no Caniçal

O navio de carga 'Ilha da Madeira' irá antecipar a escala no porto do Caniçal em quatro dias por causa do agravamento do estado do mar. A informação foi partilhada ontem pelo operador transitário Despcarga na sua página no facebook.

"Devido a condições meteorológicas adversas, informamos que a escala do navio 'Ilha da Madeira' no porto do Caniçal para a próxima semana 10, está prevista para dia 06/03 17h00, iniciando imediatamente as operações de descarga", refere.

Esta informação antecipa a previsível chegada de mau tempo, nomeadamente vento e mar ainda esta semana. A chegada do navio está prevista para esta quarta-feira.