Equivalência remuneratória dos bombeiros passa de cinco para três anos

Miguel Albuquerque assumiu, esta manhã, mais um compromisso que só terá vigência depois da aprovação do Orçamento Regional para este ano e, por conseguinte, depois das Eleições Regionais, que acontecem a 26 de Maio. A equivalência remuneratória dos bombeiros profissionais das associações humanitárias passa de cinco para três anos, o que se traduz numa maior disponibilidade financeira para estes ‘soldados da paz’ ao final do mês, vendo as suas reivindicações serem alcanças num menor espaço temporal.

Ao DIÁRIO, Martinho Freitas mostrou-se satisfeito com o compromisso assumido, ressalvando que o mesmo tem retroactividade a Janeiro de 2024.

“Chegámos a acordo com o senhor presidente do Governo para que a projecção da equivalência remuneratória no projecto que foi aprovado no início deste ano, vai passar de cinco para três anos”, notou o presidente da Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

Na prática, o que seria efectivado entre 2024 e 2028 passa a ser implementado entre 2024 e 2026. “Isto representa um aumento da disponibilidade financeira dos bombeiros ao final do mês”, sustenta o representante dos bombeiros regionais. “A Federação está satisfeita com esta abertura do Governo Regional para diminuir o número de anos, pois, efectivamente, traz ganhos para os bombeiros objectivos aos bombeiros, tanto mais que será este ano que será efectivado”.