4Litro e Duo Pimbalhudo na Semana do Mar do Porto Moniz

Não há duas sem três. A Câmara Municipal do Porto Moniz voltou a revelar - através da sua página de Facebook - novos artistas para a Semana do Mar. São nada mais, nada menos do que os 4Litro e o Duo Pimbalhudo que, à semelhança da banda ‘Os Grumpies’ e da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz, também actuam a 22 de Julho.

A autarquia volta assim a dar palco aos artistas e projectos regionais.

O grupo originário da Ponta do Pargo oferece dois espectáculos aos seus fãs, um dos quais o Duo Pimbalhudo, em que dois cunhados decidiram enveredar pela indústria musical após actuarem no baptizado de João Pirriquito, um dos membros daquele grupo. A música 'Eu nasci com a perna torta' é já um sucesso nas redes sociais.

O segundo espectáculo, intitulado ‘Mamões Assassinos’, procurará prestar um tributo à banda Mamonas Assassinas, que nos deixou há 28 anos.

O grupo madeirense 4Litro nasceu a 28 de Dezembro de 2007, data em que foi gravado e publicado no YouTube o primeiro vídeo, intitulado ‘O Turista’. Desde então, tem vindo a se destacar a nível regional. E não só. Ao ser acompanhado pela comunidade portugueses espalhada pelo mundo faz com que o seu alcance seja também de âmbito nacional e internacional.

O processo de criação dos vídeos/produções teatrais funciona a partir do trabalho de equipa e muito improviso.

Já o Duo Pimbalhudo surgiu recentemente através de uma brincadeira entre dois elementos dos 4Litro, tendo por base a recriação de músicas da velha guarda e de cariz popular portuguesa. O duo baseia-se nas músicas conhecidas como ‘pimba’ e deixa-se influenciar por muitos desses clássicos.

É constituído por dois músicos, isto é, duas novas personagens, com pouca qualidade musical, ou seja, verdadeiros vigaristas da música portuguesa, dos espectáculos ao vivo e do ‘playback’. O objectivo deste projecto é brincar um pouco com aquilo que se diz deste género musical.

Estes são os mais recentes nomes revelado pela Câmara Municipal do Porto Moniz, na rede social Facebook, numa nova estratégia de comunicação da organização para divulgar o cartaz.

Até à data, além dos 4Litro, Duo Duo Pimbalhudo e Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz, estão já confirmadas as presenças de Pedro Abrunhosa e Elisa Silva (26 de Julho); Nininho Vaz Maia e Miguel Pires (27 de Julho); Fernando Daniel e Live Brisk (28 de Julho).

O festival decorre entre os dias 22 e 28 de Julho, na frente-mar da vila.

Madeirense Elisa no palco da Semana do Mar do Porto Moniz A cantora madeirense Elisa Silva é a segunda confirmação, por parte da Câmara Municipal de Porto Moniz, para a edição deste ano da Semana do Mar, que decorrerá de 22 a 28 de Julho no Porto Moniz.

Pedro Abrunhosa na Semana do Mar do Porto Moniz Pedro Abrunhosa é a primeira confirmação oficial, por parte da Câmara Municipal de Porto Moniz, para o leque de artistas que compõe o cartaz de mais uma edição a Semana do Mar que decorre, este ano, entre os dias 22 e 28 de Julho, no Porto Moniz.

Miguel Pires actua na Semana do Mar do Porto Moniz O músico e cantor madeirense Miguel Pires é umas das presenças confirmadas na Semana do Mar do Porto Moniz, a 27 de Julho.

Semana do Mar traz Nininho Vaz Maia à Madeira O fenómeno Nininho Vaz Maia é outro dos nomes sonantes da edição de 2024 da Semana na Semana do Mar do Porto Moniz.

Fernando Daniel é mais um nome nacional confirmado na Semana do Mar O cantor português Fernando Daniel é a mais recente confirmação na Semana do Mar do Porto Moniz, que decorre, este ano, entre os dias 22 e 28 de Julho, na frente-mar da vila.