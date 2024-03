Carro deslizou e atingiu duas mulheres no Campanário

Duas mulheres ficaram feridas ao final da tarde deste sábado, por volta das 19 horas, na sequência de um acidente ocorrido no Campanário.

Segundo o DIÁRIO apurou, a viatura estava parada com crianças no interior mas, por motivos que se desconhecem, destravou-se e começou a deslizar. Ao se aperceber da gravidade da situação um familiar das crianças tentou parar o automóvel, mas o carro passou-lhe por cima do pé e atingiu também uma outra mulher num membro inferior.

Uma delas foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e a outra seguiu numa viatura particular.

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) também foi chamada ao local para prestar socorro.

Quanto aos menores, não sofreram ferimentos.