Mais de 200 atletas participam na IV Meia Maratona da Calheta

No próximo sábado, dia 9 de Março, realiza-se a ‘IV Meia Maratona da Calheta – Alberto Paulo’. As inscrições decorrem até dia 7, mas segundo a organização, já deram entrada mais de duas centenas de inscrições, sendo que a preferência dos participantes recai sobre o trajeto mais longo.

A prova, organizada pela Associação de Atletismo da Madeira (AARAM) e pelo Estrela da Calheta FC, tem a sua partida agendada para as 9 horas, no Lombo do Coelho (Prazeres), terminando na Avenida D. Manuel I (vila da Calheta), num traçado de aproximadamente 21 quilómetros.

A competição integra ainda uma Mini Maratona com um trajecto mais curto com cerca de 9 quilómetros, entre a Igreja da Atouguia e a Avenida D. Manuel I, com partida às 9h30.

Os pormenores foram revelados, esta tarde, numa conferência de imprensa que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

Luís Freitas, presidente do Estrela da Calheta FC, garantiu que “estão reunidas as condições para que esta seja uma prova de sucesso”.

Já o diretor de prova, António Quinta, disse acreditar que “o número de inscritos deverá aumentar até a próxima quinta-feira”, como aliás, é sempre habitual nos últimos dias de inscrições.

Por seu turno, o presidente da Associação de Atletismo da Madeira realçou o facto de este ano os atletas puderem “correr sob um ‘tapete’ novo”, fazendo referência ao facto de a estrada em questão ter sido renovada recentemente. Egídio Olim elogiou também quem teve a “feliz ideia” de escolher o nome de Alberto Paulo para esta prova, “uma homenagem mais do que justa a um filho da terra foi e continua a ser uma referência no concelho, nomeadamente por ter representado o País em provas de renome como os Jogos Olímpicos e outras”.

Aleixo Abreu, vereador com o pelouro do Desporto na Câmara Municipal da Calheta, partilhou da mesma ideia, considerando-o mesmo um verdadeiro “embaixador da Madeira”. O responsável aproveitou a ocasião para parabenizar a organização por mais este evento, “que é sempre mais uma ajuda na promoção do nosso destino”, manifestando total abertura para continuar a apoiar estas e outras iniciativas enriquecedoras para o concelho.