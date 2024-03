Três regressos nos convocados para o Belenenses

O treinador do Marítimo, Fábio Pereira, convocou 22 jogadores para o jogo com o Belenenses, encontro marcado para amanhã, terça-feira, às 18h00 no Estádio do Marítimo. Em relação à última convocatória, para o jogo com o Mafra emq eu foram chamados 21 jogadores, existem três regressos, Diogo Mendes, Euller e Guirassy. Saíram da convocatória Nito Gomes e Sukhikh, por opção, e Igor Julião, cumpre castig. Os lesionados Zainadine e Edgar Costa.

Eis os eleitos de Fábio Pereira para o jogo com o Belenenses:

Guarda-redes: Amir, Samuel Silva e Pedro Teixeira

Defesas: Rodrigo Borges, Dyland Collard, Tomás Domingos, Renê Santos, Júnior Almeida, Fábio China e Guerrero

Médios: João Tavares, Diogo Mendes, Bernardo Gomes, Xadas, Guirassy e Francisco França

Avançados: Lucas Silva, Euller, Borukov, Francisco Gomes, Francis Cann e Platiny

O Marítimo é quarto classificado com 41 pontos e o Belenenses é último com 15.