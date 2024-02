No dia 24 de Fevereiro, os clubes Rotary Club Machico - Santa Cruz e Rotary Club Funchal uniram esforços para comemorar o 119º aniversário do Rotary Internacional com uma série de eventos significativos. As actividades planeadas envolveram uma exploração da geodiversidade, destacando as características únicas do património geológico e sua relação com as ciências naturais, história e arquitetura.

Sob a orientação de João Baptista, PhD e investigador do GEOBIOTEC da Universidade de Aveiro, a apresentação realizada no Centro Histórico do Funchal durante a manhã teve como objectivo educar sobre a geodiversidade e o património geológico, promovendo uma compreensão abrangente da cultura, turismo e ambiente local. Durante esta sessão, foram discutidos eventos históricos de aluviões, com destaque para o aluvião devastador de 20 de fevereiro de 2010.

Na parte da tarde, Natalina de Sousa proferiu uma palestra retrospectiva sobre as principais instituições de caridade que actuaram na Madeira desde os séculos XVI até ao XX. Sua apresentação, enriquecida por uma contextualização histórica e suportada por fontes de arquivo, realçou o papel crucial dessas instituições na promoção do bem-estar da comunidade.

Fernando Lemos, presidente do Rotary Club Machico-Santa Cruz, expressou sua honra em fazer parte de uma organização com uma história tão rica e uma visão dedicada a ações filantrópicas para melhorar o bem-estar da comunidade local. Enfatizou que tais iniciativas reflectem o compromisso contínuo do Rotary com a promoção de valores fundamentais, preservação da cultura e patrimônio, além de acções filantrópicas visando construir um mundo mais justo e sustentável para todos.

O Rotary Internacional teve origem com a visão pioneira de Paul Harris, um advogado que fundou o Rotary Club de Chicago em 23 de Fevereiro de 1905, com o propósito de fomentar a troca de ideias e o estabelecimento de amizades entre profissionais de diversas áreas. Desde então, o Rotary expandiu suas atividades para incluir serviços humanitários, com associados em todo o mundo trabalhando incansavelmente para atender às necessidades das comunidades locais e globais.

Este compromisso duradouro do Rotary com a promoção de valores humanitários e sua busca por soluções para os desafios globais mais prementes, como a luta contra a poliomielite iniciada em 1979, demonstram sua importância e relevância ao longo dos anos. O Rotary continua a desempenhar um papel vital na construção de um mundo mais compassivo e solidário para as gerações futuras.