O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro assinala Dia Mundial da Obesidade

O Núcleo Regional da Madeira da Lipa Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC) assinala na próxima segunda-feira, 4 de Março, o Dia Mundial da Obesidade, através de um conjunto de actividades no Mercado dos Lavradores.

A iniciativa, que conta com o apoio do SESARAM, do Município do Funchal, do Clube Naval e do Ginásio Naval AquaGym, traduz-se num Rastreio da Obesidade, a ter lugar a partir das 10 horas, no rés-do-chão, onde, uma hora e meia mais tarde, terá lugar uma aula de dança.

Já pelas 14h30, haverá uma Mesa Redonda, no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, que versará as temáticas da Endocrinologia, Exercício Físico, Medicina Geral e Familiar, Nutrição, Oncologia e Psicologia.