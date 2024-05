PSD destaca aumento da resposta de saúde na Região

Hoje, o PSD reiterou o seu firme compromisso com a priorização da saúde durante uma visita a uma instituição privada, localizada no centro do Funchal.

Rubina Leal destacou a contínua dedicação do PSD em colocar a saúde das pessoas no centro das políticas, sendo que é "através das políticas públicas desenvolvidas tem-se assistido sempre a um grande investimento nos profissionais, nos equipamentos, no reforço das verbas que são alocadas à saúde e temos, de facto, um Sistema Regional de Saúde que dá uma resposta e que promove mais e melhor saúde. "

Naquela ocasião, a candidata do PSD às próximas eleições de 26 de maio evidenciou o impacto positivo das políticas de saúde implementadas pelo PSD. De acordo com a mesma, "hoje assistimos a que as listas de espera têm vindo a diminuir. Temos uma produção hospitalar no SESARAM que é mais de 50% superior em comparação com o ano transato neste mesmo período. Portanto, verificamos que há manifestamente uma priorização daquilo que são as políticas públicas, como é a saúde, para toda a nossa população."

Além disso, foi ressalvada a importância da colaboração entre o setor público e privado na promoção da saúde. A porta-voz continuou, destacando que "as instituições do setor privado, como as IPSS, também, através das convenções, dos contratos-programa, das comparticipações, e nomeadamente dos medicamentos, [consultas, exames e tratamentos]. [Temos assistido, anualmente, a um investimento superior a 120 milhões de euros para assegurar estes cuidados de saúde e medicamentos, no Sistema Regional de Saúde.] É, para nós, importante relevar e referir que têm sido os sucessivos governos do PSD que têm garantido as políticas públicas da saúde."



Esta iniciativa do PSD reafirma o compromisso do Partido em garantir uma melhor qualidade de vida para todos os madeirenses, através da melhoria contínua do Sistema Público de Saúde. O PSD mantém-se empenhado em reduzir os tempos de espera para cirurgias, exames e em continuar a garantir a resposta célere aos casos mais urgentes.