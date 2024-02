Concerto inaugural do Festival de Música da Madeira na Sé

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, após nove anos de interregno, o Festival de Música da Madeira está de volta, sob a direcção artística do violinista Norberto Gomes e com a chancela da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, por ter autorizado a sua reactivação e uso da marca e numeração à Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, através da Orquestra Clássica da Madeira (OCM).

A OCM irá realizar o concerto inaugural da 37.ª edição do evento, no dia 2 de Março, sábado, na Sé do Funchal, pelas 21h00, com a obra Requiem de Mozart.

Neste primeiro espectáculo a OCM contará com quatro solistas, a jovem soprano Tatiana Vizir, a contralto Maria Luísa de Freitas, o tenor Alberto Sousa, o baixista Ricardo Panela e o Coral de São José dos Açores, constituído por 55 coralistas. A direcção estará a cargo do maestro Martin André.

Os bilhetes custam 20 euros (adultos) e podem ser adquiridos na Ticketline, Loja Gaudeamus e através do e-mail [email protected].

A entrada é gratuita para os alunos do Conservatório e de outras escolas de música, assim como para as crianças dos 6 aos 12 anos de idade. Já os jovens dos 13 aos 25 anos de idade pagam 5 euros de bilhete.