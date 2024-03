Festival de Música da Madeira retomado depois de nove anos de interrupção

Após nove anos de interregno, é retomado este sábado, 2 de Março, o Festival de Música da Madeira para a sua 37 edição a decorrer na Sé do Funchal.

O evento, que decorre até 23 de Março, é promovido pela Associação Notas e Sinfonias Atlânticas através da Orquestra Clássica da Madeira, sob a direcção artística do violinista Norberto Gomes, com a chancela da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

O concerto inaugural do 37.º Festival de Música da Madeira, agendado para as 21 horas de hoje, contará com a actuação da Orquestra Clássica da Madeira em conjunto com o Coral de São José dos Açores, constituído por 55 coralistas, sob a batuta do maestro Martin André, e com a participação especial da jovem soprano Tatiana Vizir, da contralto Maria Luísa de Freitas, do tenor Alberto Sousa e do baixo Ricardo Panela.

PROGRAMA

Ludwig van Beethoven [1770 - 1827] - Coriolan Overture op.62

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 – 1791] - Requiem

Outras iniciativas que marcam a agenda regional no sexagésimo segundo dia do ano, em que faltam 304 dias para o fim de 2020:

- Das 9 às 17h35 - Conferência Bitcoin Atlantis no Estádio dos Barreiros;

- 10 horas - A Associação Regional de Canoagem da Madeira realiza a Taça da Madeira de Regatas em Linha no Porto do Funchal;

- 10 horas – A Companhia Dançando com a Diferença promove o ciclo de conversas ‘Pensar a Infância: Eu, a criança e a família’ no Estúdio Dançando com a Diferença / Armazéns do Mercado na Rua do Hospital Velho;

- 10 horas – A Associação de Ginástica da Madeira realiza a competição para o Troféu Filipe Bezugo de Ginástica Artística Masculina e Feminina na Cidade Desportiva da Madeira – Choupana;

- 11 horas – Jogo Marítimo - União Almerim da Liga feminina sub-19 no Complexo Desportivo do Marítimo;

- 11 horas - O secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na abertura da exposição ‘Um Conservatório Europeu e Premiado’, no Centro Comercial Madeira Shopping;

- 14 horas - 445.º aniversário da Freguesia de São Martinho

· Actividades lúdico-desportivas, com escalada, teqball, tiro ao alvo, slackline e circuito de bicicleta no Parque Urbano da Nazaré;

· 20 horas - espectáculo de stand up comedy do grupo madeirense 4Litro, e outros convidados no Parque Urbano da Nazaré.

- 14 horas – Saccharum Hotel, na Calheta, promove um Wedding Open Day;

- 16 horas – Jogo Marítimo - Avanca do Campeonato Nacional da I Divisão de andebol masculino no Pavilhão do Marítimo;

- 16 horas – Concerto da Orquestra de Sopros do Conservatório no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;

- 17 horas - Cerimónia de entrega de prémios à Associação de Ténis da Madeira por ocasião do seu 30º aniversário, na qual o Município do Funchal fará uma homenagem à instituição desportiva no Salão Nobre da CMF, com a presença da vereadora Helena Leal;

- 17 horas - Eleições na Casa do Povo do Paul do Mar;

- 17 horas – Lançamento do livro ‘Antes que a Cidade Morra’ de Deodato Rodrigues no Palco Principal da Feira do Livro na Placa Central;

- 18 horas - Atlas Music Festival na Quinta Magnólia;

- 19h30 – A Casa do Povo de Santa Cruz promove o XII Encontro Regional de Teatro no Salão Paroquial de Santa Cruz com a actuação do Teatro Bolo do Caco e de Ti’ Pedro;

- 20h30 - O Funchal Guitar Quartet apresenta-se na Capela de Santo António na Ponta do Sol;

Política

- 9h30 – O partido Livre Madeira realiza uma acção política no Santo da Serra onde manterá contacto com a população e entregará panfletos;

- 10 horas – O PS-Madeira visita o Mercado da Penteada;

- 10h30 - A CDU Madeira promove uma acção de campanha eleitoral com a candidata Sílvia Vasconcelos no Mercado Municipal de Câmara de Lobos;

- 11 horas - O Bloco de Esquerda Madeira realiza uma acção de campanha na Mata da Nazaré;

- 11 horas – O JPP realiza uma iniciativa política com o candidato Filipe Sousa na Escola das Figueirinhas, em Santa Cruz;

- 12 horas - A coligação PSD/CDS às próximas Eleições Legislativas Nacionais promove uma iniciativa política junto à obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira;

- 15h30 - O PTP promove uma iniciativa de campanha junto ao Palácio da Justiça.

Principais acontecimentos registados a 2 de Março, Dia do Design Italiano no Mundo:

1821 - Extinção da censura prévia em Portugal, no âmbito da Constituição Liberal, em elaboração;

1833 - Guerra Civil. As forças de D. Pedro IV repelem a ofensiva miguelista nas linhas leste e noroeste do país;

1872 - Portugal assina o Tratado de Comércio com o Império Alemão.

1919 - Começa o Komintern, em Moscovo, congresso que dá origem à III Internacional.

1937 - O México nacionaliza a indústria petrolífera.

1941 - II Guerra Mundial. As forças nazis ocupam a Bulgária.

1949 - Um avião bombardeiro B-50 termina, em Fort Worth, no Texas, a primeira volta ao mundo sem escalas.

1956 - A França reconhece a independência de Marrocos.

1961 - Hassan II sobe ao trono de Marrocos.

1969 - O primeiro avião supersónico de passageiros do mundo, o franco-britânico Concorde, inicia os voos de teste na cidade de Toulouse.

1972 - É lançada de Cabo Canaveral, Florida, Complexo de Lançamento 36A, a nave espacial norte-americana Pioneer 10, com destino a Júpiter.

1977 - Cimeira dos dirigentes do chamado eurocomunismo, em Madrid. Santiago Carrilho, de Espanha, Georges Marchais, de França, e Enrico Berlinguer, de Itália, definem a aproximação à social-democracia europeia.

2001 - É estabelecido o acordo para a criação da União Africana em 2002, na cimeira extraordinária da Organização da Unidade Africana em Sirte, na Líbia.

2006 - É assinado, em São Petersburgo, o protocolo de intenções que permite a criação em 2010, em Lisboa, do terceiro polo europeu do Museu russo Hermitage.

2007 - Os acionistas da Portugal Telecom, reunidos em assembleia-geral extraordinária, rejeitam a desblindagem dos estatutos da empresa, pondo fim à OPA - Oferta Pública de Aquisição lançada pela Sonaecom lançada pela Sonaecom.

2008 - 108 Milhões de eleitores russos elegem o sucessor de Vladimir Putin na presidência da Rússia. Dmitri Medvedev obtém uma esmagadora vitória com 70,23% dos votos, segundo resultados preliminares.

2009 - O violinista português Tiago Santos é um dos vencedores do concurso mundial promovido pelo You Tube para constituir uma orquestra sinfónica que deverá estrear-se em concerto a 15 de Abril, no Carnegie Hall de Nova Iorque, EUA.

2008 - O Presidente da Guiné-Bissau, João Bernardo "Nino" Vieira, é morto, aos 69 anos, a tiro por militares, um dia depois de um atentado contra o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Tagmé Na Waié.

2012 - Marysville, cidade dos Estados Unidos, é riscada do mapa, em resultado de cinco dezenas de tornados ocorridos no centro do país.

2013 - Milhares de manifestantes concentrados no Terreiro do Paço, em Lisboa, entoam a canção "Grândola, Vila Morena", de José Afonso, depois de ter sido lido o manifesto do movimento "Que se lixe a 'troika', que organizou o protesto.

2018 - A Assembleia da República aprova em votação final global o diploma que altera o financiamento dos partidos políticos, mantendo a isenção do IVA limitada à divulgação da mensagem política.

2020 - A ministra da Saúde, Marta Temido, anuncia os dois primeiros casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus. Dois homens chegados de Itália e Espanha. Os funcionários públicos são colocados em teletrabalho ou isolamento profilático sem perda de salário.

2022 - A Galp anuncia que suspendeu a compra de produtos petrolíferos russos, quer de companhias russas, como de companhias baseadas na Rússia, e lamenta os "atos de agressão contra o povo ucraniano".

2022 - A assembleia geral da ONU aprova uma resolução que condena a invasão russa da Ucrânia, com o apoio de 141 dos 193 Estados-membros das Nações Unidas, e "exige que Moscovo ponha fim à ofensiva e retire imediata e incondicionalmente as suas tropas". Intitulada "Agressão contra a Ucrânia", a resolução apela ainda ao acesso sem entraves à ajuda humanitária e "lamenta o envolvimento da Bielorrússia" no ataque à Ucrânia.

2022 - O Ministério da Defesa russo admite pela primeira vez baixas na Ucrânia: 498 soldados mortos e 1.597 feridos.

2022 - China pede que os seus "interesses legítimos" sejam respeitados e reiterou que se opõe "firmemente" a qualquer tipo de "sanções unilaterais" contra a Rússia, país com o qual vai manter intercâmbios económicos.

2022 - O proprietário do Chelsea, o milionário russo Roman Abramovich, anuncia que vai vender o clube campeão da Europa e do Mundo de futebol, "devido à atual situação" na Ucrânia.

