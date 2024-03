Jovem ferido em acidente tem suspeita de fractura numa perna

O motociclista que ficou ferido no acidente que esta manhã envolveu um carro e uma mota, no cruzamento antes do túnel do Bairro da Nazaré, apresenta suspeita de fractura numa perna.

O jovem, de 19 anos, queixava-se de muitas dores, tendo sido imobilizado por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.