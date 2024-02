Tiago Nacarato dá Masterclass de Música no Teatro Baltazar Dias

Na próxima sexta-feira, 1 de Março, a Sala de Pintura do Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe a Masterclass promovida pelo músico e cantor luso-brasileiro Tiago Nacarato.

A iniciativa integra-se no programa da 50.ª Feira do Livro do Funchal, que decorre entre 1 e 10 de Março na Avenida Arriaga. A Masterclas decorre entre as 11 horas e as 11h45 tem como público-alvo iniciantes de composição musical.

Durante a aula, Tiago Nacarato tem como linhas orientadoras a partilha de conhecimento sobre os métodos criativos, composição, harmonia, melodia. A própria indústria musical portuguesa também será analisada e referidos os melhores conselhos que o próprio artista baseará na sua experiência.

A inscrição é realizada na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias, mediante disponibilidade. A lotação está limitada a 20 pessoas e a maiores de 16 anos.