Conheça as músicas dos madeirenses que participam no Festival da Canção 2024

É já este sábado que se realiza a primeira semifinal do Festival da Canção 2024. 'Água', de MELA, e '…Pelas Costuras', de João Borsch, ambos madeirenses, fazem parte do alinhamento do programa que será transmitido em directo na RTP1, pelas 21h05.

Nesta primeira semifinal apresentam também as suas canções Nena, Perpétua, Mila Dores, LEFT, Rita Rocha, NOBLE, Iolanda e Bispo.

A cantora Gisela João, o músico Benjamim, a jornalista Lia Pereira, o escritor Miguel Esteves Cardoso, a cantora Lura, o músico Pedro Oliveira e a vencedora do Festival 2023, Mimicat, compõem este ano o júri das semifinais do festival.

Cada semifinal apresentará 10 canções, sendo que cinco delas garantirão o seu lugar na grande final através de uma combinação de votos: 50% do júri profissional e 50% dos votos do público.

Após a divulgação dos cinco finalistas iniciais, o poder de voto regressa inteiramente ao público. Os espectadores terão a oportunidade de salvar um sexto concorrente. Pouco antes do encerramento de cada semifinal, o televoto será reaberto brevemente, permitindo ao público eleger mais uma canção para se juntar à final". RTP1

A segunda semifinal realiza-se a 2 de Março. A final acontece a 9 de Março.

Ficha técnica de 'Água':

Autora convidada: MELA

Canção: 'Água'

Intérprete: MELA

Música: MELA

Letra: MELA

Ficha técnica de '...Pelas Costuras'

Autor Convidado: João Borsch

Canção: '…Pelas Costuras'

Intérprete: João Borsch

Música: João Borsch

Letra: João Borsch