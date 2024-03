"Queremos o progresso, senão isto morre"

São muitas as vozes a favor da construção do teleférico do Curral das Freiras e a sua opinião foi hoje ouvida numa concentração que decorreu no largo do Curral, juntando cerca de 100 pessoas.

É certo que uma ou outra pessoa contra se juntou ao grupo - gerando troca de argumentos - mas a grande maioria ouviu o apelo de um grupo de empresários que defende o investimento privado de mais de 45 milhões de euros que, acreditam, trará desenvolvimento à freguesia.

Orlando Jesus foi o porta-voz da iniciativa e referiu aos jornalistas que quiseram fazer esta manifestação de apoio ao projecto, sem fins partidários, apelando mesmo a que "esqueçam as lutas partidárias, esqueçam essas guerrilhas, o Curral das Freiras precisa deste investimento para sobreviver nos próximos anos", atirou.

E insistiu: "Este investimento é demasiado importante para que se ande aqui com guerras políticas, isto tem a haver com a sustentabilidade do Curral das Freiras. Este projecto, para nós, vai nos permitir, em primeiro, ter um investimento como nunca se viu nesta freguesia que há 30 anos que ninguém quer saber disto para nada e nós estamos aqui todos os dias a picar pedra. Em segundo, a criação de emprego, mesmo directos no teleférico, que este projecto trará, além dos indirectos em tudo o que envolverá, será muito importante para a freguesia, mas também para a ilha. E, também, o desenvolvimento sócio-cultural que trará dentro de 10 a 15 anos, se isto for em diante, é uma coisa sem precedentes no Curral das Freiras."

À sua volta, dezenas de pessoas, cada uma com a sua opinião e o DIÁRIO ouviu algumas, entre as quais se destaca a de uma jovem que tem toda a família emigrada, mãe e irmãos inclusive, sendo que a mesma quer o projecto porque, frisou, senão" isto morre". Na verdade, ela frisou ser defensora do progresso e se o teleférico é o caminho para esse progresso, assim seja.