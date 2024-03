Susana Gomes fica em 2.º lugar em Doha

Susana Sousa Gomes, nadou, hoje, os 50 metros mariposa, no World Aquatics Masters Championships, que decorreu de 23 de Fevereiro a 3 de Março, em Doha, no Qatar.

A atleta do Clube Naval do Funchal (C.N.F.) tinha a difícil tarefa de defender o título de Campeã do Mundo de Masters frente a Krakalo, Shauna, de Hong Kong, mas não conseguiu revalidar a posição, ficando a 1,28 da rival.

Susana Sousa Gomes termina, assim, o Campeonato do Mundo com dois títulos de vice-campeã do mundo, na categoria de 45 – 49 anos.

Refira-se que, no passado dia 27 de Fevereiro, a nadadora navalista alcançou o 6.º lugar nos 100 metros livres, com a marca de 1’04”34, valendo-lhe o recorde nacional.

No dia 29, e já no estilo número 1 da atleta - mariposa - conquistou o título de vice-campeã do mundo da sua categoria, nos 100 metros.

Neste World Aquatics Masters Championships participou também, pelo C.N.F., na categoria de 40 – 44 anos, Maciej Szymanski, que conquistou, ontem, a medalha de bronze nos 50 metros costas, com a marca de 28,64 (a 0,83 segundos do Campeão do Mundo José Júnior Sanches, do Brasil).

O C.N.F., orientado pelo treinador Pedro Luís, termina, assim, a sua representação no World Aquatics Masters Championships, em Doha, com três subidas ao pódio.