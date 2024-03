Martim Nicola é medalha de bronze no Campeonato Nacional de Juniores

O atleta Martim Nicola, do Clube Naval do Funchal, conquistou o terceiro lugar no Campeonato Nacional de Juniores na Modalidade de Judo (na categoria 60 kg). A competição decorreu neste fim-de-semana de 2 e 3 Março, em Albufeira.

O Clube Naval do Funchal esteve representado por três atletas. Além de Martim Nicola, participaram neste campeonato Guilherme Morais (nos 66 kg) e Matias Castro (nos 73 kg), orientados pelo treinador Cesar Nicola.

Martim Nicola perdeu apenas na meia-final, para o atleta que alcançaria a primeira posição, ao passo que Guilherme Morais e Matias Castro não avançaram para além do primeiro confronto.