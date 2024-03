“Madeira não pode depender apenas do turismo”

Uma das razões para aposta no crescimento da Atlantis Bitcoin é o facto de a “Madeira não poder depender apenas do turismo”. A consideração foi proferida há momentos por André Loja, num painel onde também estavam outros oradores [Pablo Fernandez, Troy Cross, Jeff Booth, Knut Svanholm] que comungam do mesmo pensamento. O organizador do evento é defensor de uma “melhor Madeira” ainda que considere que existe “um longo caminho a percorrer”.

E a julgar pelo que disse terá o apoio do actual Governo Regional para tentar mudar o paradigma económico. O ‘clic’ terá acontecido ainda durante a crise pandémica que também efectou de sobremaneira o motor da economia regional, fruto das rigorosas restrições impostas à entrada de turistas, o que causou o encerramento da hotelaria e dos serviços que dependem deste sector.

Loja chegou a recordar o diálogo com o presidente do executivo madeirense, numa altura em que Miguel Albuquerque já teria entendido a urgência de encontrar um novo modelo económico: “No principio, sobretudo depois da covid-19, o presidente percebeu que a Madeira não poderia depender do sector do turismo, esse foi o principal objectivo. A ideia era fazer crescer as novas tecnologias, as startups, e a BTC como opensource que é, torna-se essencial nesse objectivo. E fico satisfeito que estamos no bom caminho”, regozijou. A FREE Madeira é uma ONG para educação deste novo protocolo.

Antes, disse que a sua ONG irá renovar os objectivos, assente numa melhor educação, lamentando alguns comentários depreciativos que se fizeram por manifesta falta de conhecimento sobre a BTC - “temos muito que fazer, mas é o que é”, desabafou, mas predispondo-se a tornar a Região “numa melhor Madeira para as novas gerações” e esse trabalho, frisou, “começa com a comunidade”. De resto, confessou que “não podia estar mais contente” com os feedbacks que tem obtido por parte dos participantes.

“Na verdade o que queremos é mais negócios, queremos mais valor acrescentado”, baseado num “livre mercado” em “livres escolhas”, mas diferente do que foi adoptado em El Salvador pelo governo local. Aquele país da América Latina adoptou em 2021 uma estratégia de aquisição da criptomoeda como reserva de legal, Ainda em 2021, o país adoptou o BTC como moeda de curso legal numa tentativa de incentivar o uso do activo entre a população para actividades do dia a dia, como compras e transações.

“Acho que não é correcta essa aproximação”, reagiu à pergunta vinda da bancada numa altura em que a plateia lançava várias questões, uma delas por que motivo Albuquerque não tinha comparecido se era um defensor da BTC. “Acho que temos de saltar a parte mandatória e o mercado livre decidirá - acho que já decidiu sendo o melhor dinheiro e vai vencer, mas vencer como deverá ser, mas não como sendo obrigatória”, defendeu.