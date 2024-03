Concerto de valor acrescentado no regresso do Festival de Música da Madeira

O Concerto Inaugural do “XXXVII Festival de Música da Madeira”, realizado esta noite, ficou marcado pela grandiosa obra Requiem de Mozart, na imponente Sé do Funchal, contou com casa cheia, num momento que após nove anos de interregno ficou assim garantido pelos ingredientes de uma apoteose em estilo clássico.

Com um historial de excelência, remonta a Março/Abril de 1959, inicialmente idealizado pela Sociedade de Concertos da Madeira, através da Academia de Música e Belas Artes da Madeira, e suspenso em 1974 por conta dos acontecimentos do 25 de Abril, regressou nos anos 80 com o ‘Festival Bach’, interrompido em 1986 e retomado pela então Secretaria Regional de Turismo e Cultura/Direção Regional dos Assuntos Culturais até 2015 com apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Festival assinala este ano o regresso naquele que é a 37.ª edição por iniciativa da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas através da Orquestra Clássica da Madeira.

Hoje foi o regresso (continua até 23 de Março) com quatro excelentes solistas, a jovem soprano Tatiana Vizir, a contralto Maria Luísa de Freitas, o tenor Alberto Sousa e o baixo Ricardo Panela, o Coral de São José dos Açores, constituído por 55 coralistas, e na direcção do concerto esteve o maestro Martin André.

Amanhã há mais. A partir das 18h00, será realizado o segundo concerto do Festival, um Recital de Piano a 4 mãos com as conceituadas Arminé Soghomonyan e Anaït Serekian, que será precedido da intervenção de Emanuel Gaspar, curador associado ao evento, que fará uma breve intervenção sobre o monumento classificado onde está sediada a Assembleia Legislativa da Madeira, precisamente onde decorrerá o recital.