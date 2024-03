Mais um carro furtado na zona do Pico dos Barcelos

Mais um automóvel foi furtado na zona do Pico dos Barcelos na noite de sexta para sábado. Desta vez, o alvo foi um Opel Corsa A, de 1986, que estava parado junto à entrada do proprietário e que desapareceu durante a madrugada.

O dono só se apercebeu do furto na manhã do dia seguinte, quando ia buscar o carro e encontrou o lugar vazio.

Fez de imediato queixa na Polícia de Segurança Pública e pediu ajuda para o encontrar nas redes sociais.

No mesmo dia um popular contactou o lesado a dar conta de que o carro estava parado em Santo António, acima do restaurante ‘A Selva’, o que permitiu o dono recuperar a viatura.

Segundo o proprietário o carro estava intacto e com todos os pertences no interior.

Tal como o DIÁRIO noticiou, também na passada quarta-feira uma carrinha de caixa aberta foi furtada no Caminho do Poço Barral, no Funchal. Acabou depois por ser recuperada na zona do Lido.