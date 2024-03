Albuquerque cancelou visita à Conferência Atlantis Bitcoin

O presidente do Governo Regional cancelou a sua ida à Conferência Atlantis Bitcoin que tinha programada para o evento, logo às 9 horas. O anúncio foi proferido por Daniel Prince, orador, autor e investidor na rede de BTC que neste momento explica as razões pelas quais o evento acabou por ser realizado.

Prince disse que André Loja, organizador e membro do FREE Madeira, uma organização madeirense sem fins lucrativos, que até então era apenas um seguidor do podcast e um leitor dos livros de Prince, estabeleceu contacto "há três anos no telegram” propondo-lhe a tradução do seu livro para português. A amizade começou ali.

“Mandou-me depois uma mensagem dizendo: por favor, liga-me (…) Disse-me que tinha tido uma reunião com o presidente o Governo”, confidenciou. “Disse-me que o presidente do Governo Regional pretendia ter mais famílias, mais nómadas digitais na Madeira, e queria saber como se conseguiria atrair mais negócios, como se conseguiria ser uma referência” no mundo da BTC.

Os passos seguintes foram para tratar da realização de um evento com personalidades distintas como Jack Mallers, Michael Sailor, Jack Dorsey, que estiveram presentes na primeira edição que decorre no Estádio dos Barreiros.

Um pouco mais tarde, André Loja voltou a ligar para Daniel Prince com “uma ideia louca”, recordou novamente o momento: “E se a gente convidasse o presidente para estar presente na conferência de BTC, em Miami?”, que decorreu em 2022. Prince achou uma “boa ideia” mesmo supondo que os conferencistas alguma vez tivessem ouvido o nome da ilha da Madeira. Mesmo assim achou que a presença do governante seria muito interessante.

Depois do acontecimento em Miami, Prince relembrou que terá sido Albuquerque que incentivou André Loja a criar o FREE Madeira numa ONG, “focada para educação, focada em atrair mais famílias à ilha, focada no BTC”.

Este foi o pequeno resumo feito pelo orador que justificou o atraso desta manhã e também a ausência do chefe do executivo mas igualmente o entusiasmo do chefe do governo que chegou a anunciar o evento em Amesterdão

Neste momento fala Rahim Taghizadegan, que dá notas históricas sobre o refúgio final do último imperador dos Habsburgo, de Austria – uma inspiração primária para o Bitcoin. A tradição da Madeira de comércio de longa distância, baseada em moeda sólida, é crucial para compreender as origens da Escola Austríaca e a Bitcoin.