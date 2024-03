Cerca de 100 pessoas a favor do teleférico do Curral das Freiras

Uma manifestação que decorre neste momento no centro da Freguesia do Curral das Freiras, pretende dar apoio à construção do teleférico, projecto que ainda está para ser concretizado e caiu numa incognita com a crise política vivida na Madeira.

"Somos a favor do teleférico" é a mensagem que se pode ler num grande cartaz num edifício na praça do Curral, acompanhado por um PS (post scriptum) com esta frase: "Agradecíamos que não usassem o teleférico nem o Curral das Freiras para guerras de partidos".

Cerca de 100 pessoas, entre alguns ilustres da localidade.