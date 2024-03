Madeira em destaque no último dia da Atlantis Bitcoin

A Madeira estará hoje em plano de destaque na conferência Atlantis Bitcoin. Esta manhã, Rahim Taghizadegan, o orador convidado, dará umas notas históricas sobre o refúgio final do último imperador dos Habsburgo, de Austria – uma inspiração primária para o Bitcoin. A tradição da Madeira de comércio de longa distância, baseada em moeda sólida, é crucial para compreender as origens da Escola Austríaca e a Bitcoin. Um ‘mergulho’ profundo na história revelará o papel potencial da Madeira na ascensão de uma rede empresarial baseada em BTC, pelo menos é o que promete a organização.

Um pouco mais tarde, "o dinheiro sólido foi responsável pelo florescimento do comércio na Madeira”, esta é outra nota de apresentação para o painel seguinte. "Como pode representar um novo capítulo para o século XXI e o futuro da Madeira num novo mundo de comércio digital. Como uma ilha como a nossa pode reagir numa macro paisagem global”.

Ainda antes da interrupção para o almoço Pablo Fernandez, Troy Cross, Jeff Booth, Knut Svanholm e André Loja sobem ao Satoshi Nakamoto para discorrerem sobre o FREE Madeira, a organização sem fins lucrativos focada na adopção e educação de e sobre BTC na Região.

Há ainda a palestra sobre "o custo oculto da moeda fiduciária", Seb Bunney, examina os impactos económicos e sociais das moedas tradicionais, tais como a inflação e a centralização do poder financeiro. Comparará com o potencial do BTC para oferecer um sistema financeiro mais equitativo e descentralizado, destacando a necessidade de uma mudança em direcção ao bitcoin.

Giacomo Zucco é o prelector seguinte que defenderá por que a Madeira deveria seguir uma estratégia exclusivamente BTC e exemplos de grandes erros noutras jurisdições.

O encerramento está marcado para as 18 horas, com uma intervenção de André Loja, o organizador deste evento que tem merecido elogios dos bitcoiners presentes pela capacidade de ter reunido um painel de ‘mastersminds’ [mentores], os mais famosos, Jack Dorsey, Michael Sailor ou Jack Mallers.