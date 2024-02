Segundo dia de campanha arranca com debate derradeiro nas rádios

O segundo dia de campanha eleitoral para as legislativas arranca hoje com o último debate entre partidos com assento parlamentar, nas rádios, no qual estará ausente o presidente do Chega.

Após o debate, que será transmitido às 10:00 em simultâneo na TSF, Antena 1, Rádio Observador e Rádio Renascença, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, parte para ao arquipélago dos Açores para um jantar-comício em Ponta Delgada.

Os restantes líderes partidários ficarão por território continental, com o presidente do PSD, Luís Montenegro, a viajar até Beja à tarde para contactar com a população e visitar a Herdade da Figueirinha, junto ao aeroporto daquele distrito.

O dia da campanha do principal rosto da Aliança Democrática (coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM) termina em Faro, com uma visita ao local onde está previsto que seja construído o hospital Central do Algarve, mais contacto de rua e um comício.

De regresso à campanha estará o presidente do CDS-PP, Nuno Melo, que após uma interrupção por causa da covid-19 terá uma arruada em Ponte de Lima, uma autarquia dos democratas-cristãos, distrito de Viana do Castelo.

O único ausente do debate desta manhã nas rádios será o presidente do Chega, André Ventura. O partido alegou que não foi permitido ao deputado participar através do Porto e, por essa razão, Ventura terá apenas na agenda dois comícios, um ao almoço e outro ao jantar, em Aveiro e Sever do Vouga.

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, vai centrar esforços do segundo dia de campanha em Sines, numa visita ao porto daquela região.

Na caravana bloquista a coordenadora, Mariana Mortágua, junta-se à tarde à manifestação dos trabalhadores da Teleperformance, em Lisboa, e à noite terá um jantar-comício em Évora.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, em representação da CDU (coligação que junta comunistas e PEV) estará à tarde em Alverca para contactar com a população e termina o dia com um comício na Marinha Grande, distrito de Leiria.

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, estará por Faro, primeiro para uma reunião com a reitoria da Universidade do Algarve, depois para contactos uma associação de apoio à inclusão de pessoas LGBTI+, estará também com músicos do distrito e termina o dia com um contacto com a população.

O porta-voz do Livre Rui Tavares terá agenda em Lisboa, com um contacto com cidadãos no Saldanha.