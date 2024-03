Madeirenses estreiam-se amanhã nos iQGames Cádiz 2024

A Madeira está de volta ao circuito mundial de vela da classe IqFoil, desta feita na etapa que tem lugar a partir de hoje na cidade espanhola de Cádiz, denominada por 'IqFoil Senior, Youth and Junior Games'

Com início da competição agendada para amanhã 5 de Março, os velejadores madeirenses do Centro Treino Mar (CTM), Madalena Freitas e Rafael Aguiar em sub-19 e Ricardo Correia nos sub-23, estiveram a estagiar nas águas da baía de Cádiz desde o passado dia 29 de Fevereiro, com a orientação técnica do ex-velejador olímpico João Rodrigues, que passa a colaborar, agora, com a Federação Portuguesa de Vela no enquadramento técnico desta classe Olímpica.

Esta prova faz parte de um circuito mundial da classe, que teve a sua primeira prova no Japão – sem participação portuguesa – e junta em diversos pontos do planeta os melhores velejadores, numa óptica de proporcionar regatas estruturadas àqueles.

"Com base em Puerto Sherry, no Centro de Alto Rendimento da Federação Andaluza de Vela, os cerca de 231 velejadores provenientes dos quatro cantos do mundo, de acordo com as previsões, encontrarão nas águas espanholas condições diversas, por vezes desafiantes, no que promete ser uma semana intensa para todos os escalões presentes", fez questão de adiantar João Rodrigues ao DIÁRIO, em vésperas do arranque da competição.

"Madalena Freitas e Rafael Aguiar têm como grande objectivo da época, a qualificação para o Campeonato Mundial da Juventude, que terá lugar em Torbole, no Lago de Garda, Itália. Já Ricardo Correia, que faz as suas primeiras milhas no escalão sénior, visa acima de tudo adaptar-se ao equipamento dos seniores, bem como aferir do seu nível competitivo", reforçou João Rodrigues, aquele que ainda é o atleta português com mais presenças olímpicas

As regatas decorrem de 5 a 9 de Março. Finda esta prova, os velejadores regressarão à Madeira, estando prevista uma segunda concentração nacional na Madeira, depois do estágio que decorreu na ilha a meio de Fevereiro, que contou com a presença de velejadores dos Açores e de Cascais, também ele orientado por João Rodrigues.