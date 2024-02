Aviso de vento forte prolongado até amanhã

Depois de ontem ter sido cancelado o aviso de agitação marítima forte e actualizado o aviso de vento forte até hoje ao final da tarde, a Capitania do Porto do Funchal volta hoje a prolongar a vigência deste aviso até ao final da noite (6h000) de amanhã, 1 de Março, abrangendo todo o Arquipélago da Madeira.

Tal como o IPMA prevê para as próximas horas vento de Nordeste fresco a muito fresco, por vezes forte, com visibilidade boa, por vezes moderada, sendo que a ondulação na costa Norte será, naturalmente de Nordeste com a 2,5 a 3 metros de altura e na costa Sul haverá ondas de Sudeste com 1 a 1,5 metros, no máximo, a autoridade portuária mantém os avisos e recomendações aos menos avisados.

Ainda assim, porque o vento também pode ser gerador de situações perigosas para a segurança, a Capitania recomenda "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", reforçando com os habituais cuidados a ter.

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;