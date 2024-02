A seleção portuguesa masculina qualificou-se hoje para o torneio por equipas de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Paris’2024, depois de vencer a Croácia, por 3-1, nos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de Equipas que está a ter lugar em Busan, na Coreia do Sul.

A vitória da equipa das Quinas teve como figura de destaque o madeirense Marcos Freitas que veio a vencer o primeiro e o terceiro e decisivo encontro, enquanto Tiago Apolónia somou o segundo triunfo, enquanto João Geraldo não foi feliz dando o ponto de honra ao adversário.

Ao vencer a Croácia, 13.ª seleção do ranking mundial, Portugal, sétimo da hierarquia mundial por equipas, assegurou a quarta presença consecutiva nas provas por equipas em Jogos Olímpicos, garantindo igualmente duas vagas para o torneio individual.

O ténis de mesa é assim a 10.ª modalidade assegurada por Portugal nos Jogos Olímpicos Paris’2024, depois de a seleção masculina se ter apurado para os quartos-de-final do Mundial por equipas.

Marcos Freitas espera agora pela convocatória

Além da vaga por equipas, que será composta por três jogadores, Portugal tem também assegurada a presença de dois atletas no torneio individual, que vão sair dos convocados para a prova coletiva.

Ainda não está definida a equipa lusa para os Jogos, mas tudo leva a querer que o madeirense de 35 anos será, até ao momento, o segundo atleta da Região a apurar-se para Paris’2024, depois de Pedro Buaró que conseguiu a sua primeira olimpíada na modalidade de atletismo, no Salto com Vara.

Marcos Freitas poderá e deverá mesmo integrar a competição de equipas nos JO’2024, como também deverá ser um dos escolhidos para a prova individual. Os dois atletas convocados para a prova de singulares, deverão ser os dois melhores portugueses do ranking mundial após a actualização feita a 18 de Junho de 2024.

Nas três participações anteriores, em Jogos Olímpicos Portugal tem como melhor classificação o quinto lugar coletivo conseguido em Londres’2012, resultado repetido, a nível individual, pelo madeirense Marcos Freitas no Rio’2016.