A manchete deste domingo, 3 de Março de 2024, revela que Lista de espera para consultas aumenta 47%. "Mais de 45 mil pessoas aguardam por uma vaga no SESARAM. Ortopedia é a especialidade que mais perdeu capacidade de resposta. Apesar da produção cirúrgica ter recuperado em 2023 há ainda 18 mil doentes por operar", acrescentamos o que pode ler na página 2.

A foto principal desta edição dá conta o segundo título mais relevante. Há 10 anos com a 'casa' às costas, dando espaço às palavras do "Comandante da Zona Marítima da Madeira entende que a 'operação da Marinha não pode estar condicionada por quaisquer movimentos portuários' e sugere o cais 7 como ponto de amarração permanente dos meios da Armada". Leia na página 17.

Outra notícia desta edição é o Apoio à produção de cana sobe para valor histórico. Em resumo: "Falta de mão-de-obra contribui para que a ajuda pública atinja este ano os 50 cêntimos por quilo." Leia a página 3.

"Toda a escola vai ser pensada por nós", diz Miguel Ladeira Santos, CEO do Sharing Education Group, que "revela ao DIÁRIO as novidades do projecto de ensino que vai nascer, já em Setembro, no antigo Seminário da Encarnação". Saiba mais nas páginas 34 e 35.

Por fim, ao título Ouvidos de mercador às promessas eleitorais acrescentamos que "comerciantes lamentam que os partidos só visitem o histórico Mercado dos Lavradores para 'vender' votos", para ler nas páginas 6 e 7. Também no mesmo contexto, "Binter quer continuar na linha do Porto Santo mas decisão depende da República", que está em processo eleitoral, como sabemos. Leia nas páginas 4 e 5.