Já estão escolhidos os finalistas do Festival da Canção 2024

Os artistas Buba Espinho, No Maka com Ana Maria, Leo Middea, Silk Nobre, Cristina Clara e Rita Onofre apuraram-se no sábado para a final do Festival da Canção, em Lisboa.

A segunda semifinal do 58.º Festival da Canção, que aconteceu no sábado nos estúdios da RTP, em Lisboa, contou com dez canções, tendo sido escolhidas seis: "O Farol", por Buba Espinho, "Aceitar", de No Maka (Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho), com a participação de Ana Maria, "Doce Mistério", de Leo Middea, "Change", de Silk Nobre, "Primavera", de Cristina Clara, e "Criatura", de Rita Onofre.

De fora ficaram as participações de FILIPA ("You can't hide"), João Couto ("Quarto para um"), Huca ("Pede choro") e Maria João ("Dia").

Na primeira semifinal, a 24 de fevereiro, foram escolhidos outros seis temas: "Teorias da conspiração", de Nena, "Bem longe daqui", dos Perpétua, "Pontos finais", de Rita Rocha, "Grito", de Iolanda, "Pelas Costuras", de João Borsch, e "Memory", de Noble.

As 12 canções, escolhidas nestas duas semifinais, voltam a ser interpretadas na final do Festival da Canção em 09 de março, com as votações do júri a serem feitas por representantes de sete regiões de Portugal continental e ilhas.

Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, em maio, em Malmo, na Suécia, 50 anos depois da primeira vitória daquele país com o tema "Waterloo", dos ABBA.

Em 2023, o Festival Eurovisão da Canção foi disputado em Liverpool, no Reino Unido, e a vitória coube à Suécia, com o tema "Tattoo", interpretado por Loreen, artista que já tinha vencido o festival em 2012, com "Euphoria".

No ano passado, Portugal fez-se representar com a cantora Mimicat, tendo ficado em 23.º lugar com a canção "Ai coração".