Fernando Daniel é mais um nome nacional confirmado na Semana do Mar

O cantor português Fernando Daniel é a mais recente confirmação na Semana do Mar do Porto Moniz, que decorre, este ano, entre os dias 22 e 28 de Julho, na frente-mar da vila.

O artista, que se tornou conhecido após participar no programa ‘Factor X Portugal’, regressa à Madeira depois de, em Setembro do ano passado, ter surpreendido os fãs ao substituir Rui Veloso na 11.ª edição do ‘Meo Sons do Mar’.

O autor de ‘Melodia da Saudade’, ‘Casa’ e ‘Voltas’ actua a 28 de Julho, no mesmo dia que os madeirenses Live Brisk.

Os nomes foram revelados este domingo, pela Câmara Municipal do Mar do Porto Moniz, na rede social Facebook, numa nova estratégia de comunicação da organização para divulgar o cartaz do festival.

O Live Brisk Project surgiu em 2014, com Sérgio Pão – que desde muito jovem, cantou fados e estudou piano – e Vânia Banganho – cantora autodidata, que dá voz à dupla.

Esta iniciativa desenvolveu-se em distintos formatos, desde duo a ‘big band’, com diferentes temáticas, com especiais de bossa nova, música portuguesa, música internacional, 25 de Abril e tributos.

Em 2018, lançaram o seu primeiro original e em 2020, realizaram o seu primeiro concerto, consolidando um percurso de oito anos.

O músico e cantor madeirense Miguel Pires foi outra das presenças confirmadas, no sábado, pela Câmara do Porto Moniz.

Nininho Vaz Maia e Miguel Pires actuam a 27 de Julho (sábado).

Entre os artistas nacionais convidados, conta-se também Pedro Abrunhosa, a primeira confirmação oficial, por parte da Câmara Municipal de Porto Moniz, que sobe ao palco na sexta-feira (26).

No mesmo dia, actua madeirense Elisa Silva, que venceu a edição de 2020 do Festival da Canção, com o tema 'Medo de Sentir'.