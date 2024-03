Madeirense Elisa no palco da Semana do Mar do Porto Moniz

A cantora madeirense Elisa Silva é a segunda confirmação, por parte da Câmara Municipal de Porto Moniz, para a edição deste ano da Semana do Mar, que decorrerá de 22 a 28 de Julho no Porto Moniz.

A artista madeirense que venceu a edição de 2020 do Festival da Canção, com o tema 'Medo de Sentir', vai actuar no palco da vila do Porto Moniz no mesmo dia que Pedro Abrunhosa, também já anunciado para o dia 26 de Julho, sexta-feira.