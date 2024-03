Semana do Mar traz Nininho Vaz Maia à Madeira

O fenómeno Nininho Vaz Maia é outro dos nomes sonantes da edição de 2024 da Semana na Semana do Mar do Porto Moniz.

O anúncio foi feito, esta tarde, pela Câmara Municipal do Mar do Porto Moniz na rede social Facebook, uma nova estratégia de comunicação da organização para divulgar o cartaz do festival que decorre, este ano, entre os dias 22 e 28 de Julho, na frente-mar da vila.

O artista que une o flamenco, o pop e a tradição cigana num estilo único, e que conquistou inesperadamente os fãs em 2019 com os seus temas originais no YouTube, regressa à Região, depois de ter actuado em Setembro, no Parque de Santa Catarina, no âmbito da Festa da Juventude.

‘Raízes’ é o álbum de estreia de Nininho Vaz Maia e conta com 11 faixas – entre as quais ‘Bailando’, ‘Bebé’, ‘E Agora’, ‘Gosto de Ti’ – numa verdadeira homenagem às suas raízes, a comunidade cigana.

Nininho Vaz Maia e o madeirense Miguel Pires e são os artistas confirmados para o cartaz da Semana do Mar e que vão actuar a 27 de Julho.

Para já, neste que é um dos maiores eventos do Verão madeirense, estão também confirmados Elisa Silva e Pedro Abrunhosa, que actuam no dia 26.