Live Brisk actuam a 28 de Julho na Semana do Mar do Porto Moniz

A revelação foi feita, à instantes, pela Câmara Municipal do Mar do Porto Moniz, na rede social Facebook, numa nova estratégia de comunicação da organização para divulgar o cartaz do festival que decorre, este ano, entre os dias 22 e 28 de Julho, na frente-mar da vila.

O Live Brisk Project surgiu em 2014, com Sérgio Pão – que desde muito jovem, cantou fados e estudou piano – e Vânia Banganho – cantora autodidata, que dá voz à dupla.

Esta iniciativa desenvolveu-se em distintos formatos, desde duo a ‘big band’, com diferentes temáticas, com especiais de bossa nova, música portuguesa, música internacional, 25 de Abril e tributos.

Em 2018, lançaram o seu primeiro original e em 2020, realizaram o seu primeiro concerto, consolidando um percurso de oito anos.

Conforme noticiou o DIÁRIO, Nininho Vaz Maia – o artista que une o flamenco, o pop e a tradição cigana num estilo único – será um dos cabeças-de-cartaz da edição de 2024 da Semana do Mar do Porto Moniz.

O músico e cantor madeirense Miguel Pires foi outra das presenças confirmadas, no sábado, pela Câmara do Porto Moniz.

Nininho Vaz Maia e Miguel Pires actuam a 27 de Julho (sábado).

Entre os artistas nacionais convidados, conta-se também Pedro Abrunhosa, a primeira confirmação oficial, por parte da Câmara Municipal de Porto Moniz, que sobe ao palco na sexta-feira (26).

No mesmo dia, actua madeirense Elisa Silva, que venceu a edição de 2020 do Festival da Canção, com o tema 'Medo de Sentir'.