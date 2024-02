Quem salvou a Madeira do fim-de-semana desastroso a nível nacional?

Foi um fim-de-semana negro para a Madeira em termos de resultados nos jogos das competições organizadas pela Federação Portuguesa de futebol, neste caso o futebol e futsal.

Dos 16 jogos em que marcaram presença equipas da Madeira, apenas num houve triunfo de um emblema madeirense.

Esse ‘feito’ coube à equipa sénior de futebol do Nacional que triunfou, 3-2, diante do Penafiel, jogo referente à 23.ª jornada da II Liga. De resto, foi um autêntico fracasso mesmo que considerando que o empate do Marítimo frente ao Sporting- I Divisão Nacional de sub-15 em futebol- possa ser visto como positivo para a equipa verde-rubra. Uma vitória, dois empates e… 13 derrotas é o saldo assustadoramente negativo da representação madeirense a nível nacional no passado fim-de-semana.

Futebol sénior

II LIGA

Nacional 3 – Penafiel 2 (V)

Mafra 0 – Marítimo 0 (E)

CAMPEONATO DE PORTUGAL (SÉRIE A)

Marítimo B 1- Ribeirão 2 (D)

Portosantense 0 – Limianos 1 (D)

Vila Real 1 – Camacha 0 (D)

Futebol Jovem

SUB- 19 – I DIVISÃO NACIONAL/MANUTENÇÃO/DESCIDA

Gil Vicente 2- Marítimo 1 (D)

SUB-19 – II Divisão Nacional/Manutenção/Descida

Sacavenense 2 – Nacional 2 (E)

SUB-17- I DIVISÃO NACIONAL/MANUTENÇÃO/DESCIDA

Marítimo 0 – Estoril 2 (D)

SUB-17 – II DIVISºAO NACIONAL /FASE DE SUBIDA

Sanjoanense 3 – Nacional 0 (D)

SUB-15 – I DIVISÃO NACIONAL/APURAMENTO DE CAMPEÃO

Marítimo 1- Sporting 1 (E)

SUB-15 II Divisão Nacional

FC Porto B 3 – Nacional 0 (D)

Futsal sénior

II DIVISÃO NACIONAL /APURAMENTO DE CAMPEÃO

Dínamo Sanjoanense 4- Marítimo 2 (D)

III Divisão Nacional

Sonâmbulos 10 – Nacional 1 (D)

Porto Moniz 2- Os Vinhais 6 (D)

Futsal jovem

II DIVISÃO NACIONAL SUB-19 /APURAMENTO DE CAMPEÃO

Marítimo 1 – AMSAC 2 (D)

NACIONAL DE SUB-17/FASE MANUTENÇÃO/DESCIDA

Nogueiro Tenões 3 – Marítimo 2 (D)