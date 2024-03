Miguel Pires actua na Semana do Mar do Porto Moniz

O músico e cantor madeirense Miguel Pires é umas das presenças confirmadas na Semana do Mar do Porto Moniz, a 27 de Julho.

O anúncio foi feito, há instantes, pela Câmara Municipal do Mar do Porto Moniz na rede social Facebook, uma nova estratégia de comunicação da organização para divulgar o cartaz de mais uma edição do festival de Verão que decorre, este ano, entre os dias 22 e 28 de Julho, na frente-mar da vila.

João Miguel Perneta Pires, nasceu em São Pedro, Funchal, a 16 de Novembro de 1974. É pianista, cantor, locutor, DJ, consultor de animação e cara conhecida do público madeirense.

Para já, neste que é um dos maiores eventos do Verão madeirense, estão também confirmados Elisa Silva e Pedro Abrunhosa, que vão actuar no dia 26 de Julho.