É verdade que o valor do apoio público à produção de cana é superior ao reivindicado pela oposição?

Um longo caminho percorreram os produtores de cana de açúcar na Madeira para atingirem, hoje, uma remuneração justa (se é que é) pelo árduo trabalho que é manter esta actividade agrícola. Muitos, ao longo de décadas reivindicaram melhor remuneração a quem do suor e força manteve a actividade, ao ponto de hoje existirem menos de 780 produtores de cana em toda a Região. Ora, em plena campanha eleitoral, também eles são alvo da atenção político-partidária.

Recentemente, dois partidos falaram do assunto, reivindicando melhores pagamentos num sector que, no produto final atingiu a excelência, a certificação de qualidade e selo de origem, o que também se reflecte no preço. Os partidos como o JPP que propôs um apoio extraordinário aos produtores de cana-de-açúcar na Madeira, que actualmente é de 34 cêntimos por quilo (e 340 € por tonelada), para 45 cêntimos por quilo, ou o PS defendeu mais incentivos à produção de cana-de-açúcar, foram os que mais recentemente falaram do assunto.

Inicialmente o Governo acordou um aumento de 4 cêntimos, perfazendo 40 cêntimos ao quilo. Mas agora, a proposta aumenta para 50 cêntimos ao quilo, tal como demos conta na edição impressa de hoje (página 3) do DIÁRIO.

O PS, mais recentemente, chamou para si o mérito - iniciativa dos deputados socialistas na Assembleia da República - a manutenção da "taxa reduzida no âmbito do imposto especial sobre bebidas espirituosas, onde se incluem o rum e os licores da Madeira", medida inédita no país e introduzido "em dois Orçamentos do Estado consecutivos", dizia a candidatura socialista a 23 de Fevereiro. "Esta taxa reduzida do imposto sobre o rum e os licores da Madeira é única a nível nacional, não acontece a outros produtos nacionais, o que realça bem o trabalho que os deputados do PS têm feito na Assembleia da República e ao qual desejamos dar continuidade", acrescentou, indicando ainda "ser crucial garantir a sustentabilidade e o crescimento do sector, devendo existir um maior incentivo à produção de cana-de-açúcar, para valorizar também os rendimentos de quem se dedica a esta actividade".

Mas já em finais de Novembro de 2023, o Governo dava sinais de querer alterar essa situação, apostando na sustentabilidade da cultura da cana-de-açúcar. Na altura foi noticiado que foi pago "aos transformadores de cana-de-açúcar, 95 % da subação 2.1.1 – Cana-de-açúcar – transformação, do POSEI 2023. O montante ascende a 1,454 milhões de euros e visa apoiar a sustentabilidade da cultura da cana-de-açúcar".

O director Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, relembrava que, "decorrente de reunião alargada com os vários intervenientes do setor, resultou o compromisso dos beneficiários deste apoio garantirem o pagamento do preço mínimo, por quilograma de cana-de-açúcar, aos produtores. É de salientar que este valor aumentou mais de 18% desde 2018", argumentava. "Foi, igualmente, acordado que o pagamento da cana-de-açúcar, entregue nos engenhos, será efetuado aos agricultores até ao dia 15 de Outubro do ano da colheita".

Mais tarde, a meados de Janeiro, foi anunciado um acordo para o aumento dos tais "4 cêntimos para os produtores de cana-de-açúcar, numa reunião da secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, com a Mesa da Seção dos Produtores de Mel, Rum e Licores Tradicionais da ACIF, com o Instituto de Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira e com a Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Regional", tendo ficado assegurado "aumentos que perfazem um total de 40 cêntimos por quilo no pagamento da cana-de-açúcar".

Ora, na notícia de hoje, escrevemos que "o preço a pagar por cada quilo de cana sacarina será de 50 cêntimos em 2024. Um valor histórico que surge após várias reuniões com agricultores, com todos os engenhos da Região e entidades representativas, a Associação Agrícola ACOESTE e a Mesa da ACIF e que vai beneficiar perto de 800 produtores".

"Outra das reivindicações feitas pelos agricultores e que será agora atendida pela tutela do Governo Regional, é a liberdade de escolha de entrega directa pelos próprios produtores de cana-de-açúcar nos Engenhos e com pagamento adicional variável que pode variar entre 3 e 7 cêntimos por quilo, em função da distância da parcela ao engenho", acrescentamos, explicando ainda que "em relação ao valor acordado de 50 cêntimos por quilo, os engenhos assumem o valor mínimo de 19 cêntimos, mais os 21 cêntimos do POSEI, ao que acresce o apoio público excepcional assegurado pelo Governo Regional de 10 cêntimos para garantir a mão-de-obra face aos seus elevados custos de produção. A produção biológica e a variedade canica têm um majoração em mais 3 cêntimos assumida pelos engenhos", conclui.

Resumindo, um longo percurso levou até este valor que, se assim o mercado o quiser e a vontade dos agricultores em continuar assim o permitam, irá continuar a evoluir, depois de um salto significativo nestes últimos anos. Recorde-se que o preço mínimo a pagar aos produtores na campanha de 2023 era de 0,34 €/kg, na campanha de 2022 era de € 0,28/kg, na campanha de 2013 o valor estava nos 0,27 €/kg, na campanha de 2004 era de 0,24 cêntimos o quilo, o que atesta essa evolução lenta durante décadas até agora disparar nos últimos dois anos, agora para o actual 50 cêntimos, o que significa que uma tonelada que em 2023 rendia 340 euros, este ano irá render 500 euros. Um aumento de 47% de um ano para o outro.

Em 1982, ou seja há 42 anos, o preço por quilograma era de 3,5 escudos, tento aumentado para 4 escudos o quilo. Ou seja, à moeda actual, não custaria dois cêntimos.