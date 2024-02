PSD-Madeira, é quem Ganha!

Neste rodopio, que se vive entre eleições legislativas nacionais advindo da queda forçada de um governo, pelo que dizem ter caído por um parágrafo (que deu jeito e mote, mas que de facto já se vinha anunciando), aqui neste pedaço lindo de rocha basáltica pintada de verde rodeado de mar, além da “invasão” aérea, tomada de “reféns”, circo mediático e afins, o partido mais representativo da sua população decidiu realizar eleições internas ordinárias de imediato.

Pessoalmente o timing não foi para mim de todo, o melhor. Gostaria muito mais de alongar isto para a frente, independentemente da decisão do PR Professor Marcelo sobre o assunto. Todos nós sabemos que vai dissolver! Assim, além do atual candidato/presidente, que como qualquer outro militante tem o direito de se recandidatar, vejo com naturalidade a chegada ao debate interno de outra corrente, Dr. Manuel António Correia. Louvo a ambos! Apenas desejo que até dia 10/3 deixemos de lado as eleições que iremos ter dentro do partido para o dia 11/3. Antes temos de pôr a Madeira em primeiro, ajudando todos os candidatos em coligação. Urge ajudarmos para que a nível nacional consigamos ter uma estabilidade governativa. Urge assim dar as mãos, por todos nós, portugueses, para não ficarmos reféns como nos vizinhos do lado, de acordos que nem sempre se conseguem manter e onde as dificuldades de estabilização políticas apenas prejudicam o comum do cidadão. Depois temos tempo, cerca de 10 dias para se discutir internamente. Dessa discussão sairá um Presidente democraticamente eleito. Onde a sua liderança ganha, nem que seja por mais um voto está definitivamente sustentada na maioria dos seus pares. Assim quem ganha é de verdade o PSD-Madeira. Com uma liderança que sairá de umas eleições debatidas com altivez, sem ataques fortuitos ou golpes debaixo da mesa, o PSD-Madeira deve ir a eleições de cabeça erguida, com a noção que foi o partido que sempre defendeu os madeirenses o seu povo, e os seus eleitores. Tem de ir às bases e ouvir as bases, as freguesias, os cafés e até os que dele discordam. Deve desde já assumir que muito foi feito e não resultou. Penso ser normal que nem todas as decisões resultem. Temos de ter a coragem de mudar sempre que uma decisão tomada crie outros desequilíbrios por forma a criar estabilidade. Um líder sufragado é um líder duplamente legitimado. Um líder uno, apenas lembra situações de uma Rússia em descrédito, ou de uma Correia do Norte sem rumo. Posto isto, desejo a ambos os candidatos que a seu tempo possam em fóruns próprios fazer o debate de ideias, projetos e soluções a fim dos seus parceiros possam escolher livremente. Em sequência e de forma imediata após a eleição, certamente em união, todos se lançarem ao eleitorado geral para mostrar ser a força da Estabilidade, Confiança e Liderança desta região.

Penso que se todos os sociais democratas atuarem assim, todos legitimamente ajudam a sua terra, e demonstram capacidades políticas, com vontade de sermos a verdadeira opção da população, nos valores da social democracia representativa, criada e em sintonia dos princípios da igualdade entre todos, das liberdades individuais, da propriedade privada e da justiça social.

Disse.