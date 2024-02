Saiba o que hoje é notícia

O Algarve acolhe hoje a primeira gala Michelin exclusivamente portuguesa, em que serão conhecidos os restaurantes portugueses distinguidos com estrelas em 2024.

Portugal tem atualmente 31 restaurantes com uma estrela Michelin ("cozinha de grande nível, compensa parar") e sete com duas estrelas ("cozinha excelente, vale a pena o desvio"). O país nunca teve a classificação máxima (três estrelas, "uma cozinha única, justifica a viagem").

Hoje à noite, as novidades portuguesas serão anunciadas numa cerimónia em Albufeira e em que são esperados cerca de 500 convidados, num evento patrocinado pelo Turismo de Portugal com cerca de 400 mil euros.

Na edição de 2023, cinco portugueses ganharam a primeira estrela: Encanto (José Avillez e João Diogo), Kabuki Lisboa (à altura, Paulo Alves), Kanazawa (Paulo Morais) -- em Lisboa, Euskalduna Studio (Vasco Coelho Santos) e Le Monument (Julien Montbabut), ambos no Porto.

Portugal conquistou ainda uma nova estrela verde, que destaca a gastronomia portuguesa, atribuída ao Mesa de Lemos (Passos de Silgueiros, uma estrela Michelin), chefiado por Diogo Rocha.

O jantar vai ser confecionado por sete 'chefs' "algarvios", coordenados por Dieter Koschina (Vila Joya, Albufeira, duas estrelas) e João Oliveira (Vista, Portimão, uma estrela) -- que também cozinham -, além de Hans Neuer (Ocean, duas estrelas, Alporchinhos), José Lopes (Bon Bom, uma estrela, Carvoeiro), Libório Buonocore (Gusto by Heinz Beck, uma estrela, Almancil), Louis Anjos (Al Sud, uma estrela, Lagos) e Luís Brito (A Ver Tavira, uma estrela, Tavira).

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O filme "O vento assobiando nas gruas", da realizadora suíça Jeanne Waltz, tem hoje antestreia marcada para o Teatro Aveirense, no âmbito da Aveiro 2024 - Capital Portuguesa da Cultura, antecipando em dois dias a estreia em sala.

Baseado no romance homónimo de Lídia Jorge, o filme é uma história de amor nos anos 1990, e também um fresco sobre preconceito e racismo que ainda permanece na sociedade, como a realizadora disse em entrevista à agência Lusa.

Jeanne Waltz, 61 anos, cineasta suíça há muito radicada em Portugal, pegou no premiado romance de Lídia Jorge e verteu-o para uma longa-metragem de ficção, interessada sobretudo nas personagens, no seu relacionamento e na dicotomia presente em várias camadas da história, num frente a frente de diferentes classes sociais, de diferentes condições e de diferentes origens.

"O vento assobiando nas gruas", produzido pela C.R.I.M., estreia-se nas salas de cinema na próxima quinta-feira. Nesse dia, Jeanne Waltz apresentará o filme no Nimas, em Lisboa, com a escritora Lídia Jorge, a atriz Rita Cabaço e o músico Dino D'Santiago, que também faz parte do elenco e compôs para a banda sonora.

PAÍS

O Tribunal Judicial de Leiria agendou para hoje a leitura do acórdão do caso do condutor detido no concelho de Pombal, em março de 2023, na posse de droga no valor de quase 600 mil euros.

De acordo com o despacho de acusação consultado pela Lusa, o arguido, de 46 anos, detido preventivamente, responde por um crime de tráfico de estupefacientes agravado.

O Ministério Público (MP) sustenta que, pelo menos desde novembro de 2022, o suspeito entregava "a terceiros" haxixe e cocaína, "mediante a entrega da respetiva contrapartida monetária".

Para tal, fez "diversas movimentações entre Portugal e Espanha com estadias curtas fora do território nacional".

Na manhã de 31 de março de 2023, quando foi mandado parar e fiscalizado pela Guarda Nacional Republicana (GNR), na Estrada Nacional 109, no concelho de Pombal, o automobilista transportava haxixe "perfazendo o total de 51.878 doses médias individuais diárias", e cocaína (8.513 doses), além de dois telemóveis, uma balança de precisão, uma faca e 855 euros.

SOCIEDADE

O Conselho Nacional da Educação (CNE) divulga hoje o relatório "Estado da Educação 2022", que conclui que um em cada dez alunos no ensino básico e secundário em 2021/22 eram estrangeiros.

Em 2021/2022, estavam matriculados 1,2 milhões de alunos no ensino básico e secundário. Em Portugal continental, as escolas eram frequentadas por 105.855 crianças e jovens de nacionalidade estrangeira, oriundos de mais de 200 países.

Com um aumento de quase 14 mil face ao ano letivo anterior, os 79.796 estrangeiros entre o 1.º e o 3.º ciclo representavam 9,3% do universo total de alunos e perto de metade pertenciam à comunidade brasileira (44,6%).

Entre as nacionalidades mais representadas no ensino básico, seguem-se a angolana, com 6.613 alunos, e a ucraniana (5.019) que mais do que duplicou num ano, em resultado da guerra na Ucrânia.

No relatório, o CNE alerta que a falta de professores em Portugal é particularmente preocupante devido ao envelhecimento da classe e considera essencial tornar a carreira mais atrativa para minimizar o problema no futuro.

Conclui ainda que cerca de 82% dos diplomados entre os 20 e 34 anos têm emprego três anos após concluírem o ensino secundário ou superior, confirmando as vantagens salariais associadas à maior formação académica.