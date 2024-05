Comitiva do Nacional deve chegar à Madeira pelas 22h40

A comitiva do Nacional tem chegada prevista à Madeira por volta das 22h40 deste domingo, no voo da TAP (TP 1711). A partida do Porto está agendada para as 21 horas. Se tudo correr dentro do previsto, o avião que transporta a comitiva alvinegra deve aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo antes das 23 horas.

Depois da festa em Tondela, logo após o apito final, as celebrações alvinegras estendem-se pelo domingo, tendo como um dos pontos altos, precisamente, a chegada à Madeira, ao final da noite. Como habitualmente acontece nestas ocasiões, muitos adeptos fazem questão de dar as boas-vindas à equipa, desta vez celebrando o regresso do Nacional à I Liga de futebol.