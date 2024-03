Resistência à Bitcoin? "Porque é novo e porque acham que é inconveniente"

“Porque é novo e outros porque acham que é inconveniente porque beneficiam de um sistema monetário injusto e, portanto, não querem um justo sistema monetário, mas esses são uma pequena minoria”. Esta é uma das explicações de Giacomo Zucco para uma eventual resistência à entrada na Bitcoin. Outra barreira pode ser a língua, num universo onde quase todos são obrigados à fluência em inglês.

Tanto Giacomo Zucco, Bitcoin Educador, Consultor, como Jack Mallers, fundador e CEO da Strike, proferiram há pouco, uma espécie de aula para jovens que participam conferência ‘Bitcoin Atlantis’, e na qual os jovens, acompanhados pelos pais, mostram a sua curiosidade sobre investimentos neste ramo. Este espaço é um dos diversos locais dentro da própria conferência.

Ambos oradores são de opinião que a Bitcoin “é muito previsível” e admitiram que a iliteracia pode ser uma barreira, mas nos últimos anos tem existido um progressos significativos: “Pode ser uma barreira mas hoje não é uma desvantagem para ter uma grande vida”, afirmou Jack Mallers que deu exemplo de um jogador de basquetebol pode ter uma vantagem sobre si que não tem mais do que 1,70cm de altura, “o que não pode ser é que isso seja uma condicionante para o resto da vida e para a qualidade de vida que pode ter”.

Outra das perguntas lançadas foi sobre a criação de uma carteira - “wallet”- que deve ser criada. Outra curiosidade prende-se com o valor da Bitcoin e da opção pela moeda virtual em vez dos euros ou dólares, moedas com maior valor no mercado cambial.

O evento está a decorrer no Estádio dos Barreiros e conta com mais de 100 oradores, alguns dos quais grandes personalidades da high-tech a nível mundial, designadamente: Jack Dorsey (EUA), co-fundador do Twitter e CEO da Square; Michael Saylor (EUA), CEO da MicroStrategy, uma das maiores empresas de data analytics da América; Jack Mallers (EUA), fundador e CEO da Strike e Jeff Booth (Canadá), General Partner da Ego Death Capital e chairman de diversas empresas da área.