Universidade da Madeira assina protocolo para criação de novo polo de investigação

A Universidade da Madeira (UMa) e outras duas entidades assinam, esta terça-feira, um protocolo para a criação de um polo de investigação em engenharia na UMa.

O documento será assinado pela Universidade da Madeira, a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) e o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC).

Este protocolo de cooperação "prevê a concretização conjunta ou coordenada de actividades em matéria de investigação científica, desenvolvimento tecnológico, transferência e valorização económica e social do conhecimento, qualificação e formação de recursos humanos, consultoria especializada ao exterior e outras conexas, bem como fomentar o mútuo auxílio e a efectiva partilha de meios humanos, materiais e de infra-estruturas", conforme explica em comunicado a universidade.

Para além da presença dos responsáveis pelas três instituições – Sílvio Moreira Fernandes, Rui Caldeira e José Manuel Mendonça – a cerimónia de assinatura do protocolo – que terá no Edifício da Reitoria, pelas 10h00 – vai contar com a presença de Gabriel David (Administrador Executivo do INESC TEC), João Claro (Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva do INESC TEC) e Vladimiro Miranda (Diretor do INESC Porto).

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

16h00 Conferência de imprensa para apresentação das listas candidatas aos corpos gerentes do Sindicato dos Professores da Madeira (mandato 2024-2028), lideradas por Francisco Salgueiro de Oliveira e por Jackeline Vieira, na sede do sindicato.

16h00 Assembleia-Geral do Sindicato dos Enfermeiros, na Sede do SERAM, no Funchal.

18h00 Apresentação dos novos órgãos sociais da Casa do Povo do Paul do Mar, no Edifício Vasco da Gama Rodrigues.

17h00 A Bordal apresenta hoje, na fábrica/loja da marca, um vídeo institucional sobre a sua nova loja online e do novo logotipo e imagem. O lançamento contará com a presença da secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes.

Bordal apresenta novo logotipo e nova imagem A Bordal apresenta na próxima terça-feira, 26 de Maio, às 17 horas, na fábrica/loja da marca um vídeo institucional sobre a sua nova loja online e do novo logotipo e imagem.

CULTURA

15h00 O foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, acolhe a oficina de escrita criativa ‘Texto/Imagem/Eternidade’. Esta oficina, com duração aproximada de duas horas, propõe uma experiência única onde os participantes serão convidados a escrever a partir de fotografias e de excertos do livro ‘Eternidade’, de Ferreira de Castro.

'Baltazar Dias' recebe oficina de escrita criativa Na próxima terça-feira, 26 de Março, às 15 horas o foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias receberá uma Oficina de Escrita Criativa intitulada 'Texto/Imagem/Eternidade'.

17h00 O novo número da revista Arquivo Histórico da Madeira será apresentado pela Secretaria de Turismo e Cultura, no Centro de Estudos de História do Atlântico, contando com 17 artigos sobre a história da região.

Novo número da revista 'Arquivo Histórico da Madeira' apresentado esta terça-feira A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM)/Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira (CEHA-AV), apresenta esta terça-feira, 26 de Março, pelas 17 horas, no auditório do CEHA-AV, na Rua das Mercês, , o número 6 da revista 'Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série'.

18h30/19h30 No âmbito do seu programa de Páscoa, o Museu de Arte Sacra do Funchal acolhe hoje a conferência: ‘O que os olhos não veem. Cristo(s) partido(s): A peça, o texto, o silêncio’.

DESPORTO

Chega, hoje, ao fim o Torneio Internacional Marítimo Centenário, que começou no passado dia 23 de Março.

O Complexo Desportivo do Marítimo – o quartel-general da competição – recebe as finais dos escalões sub-11 (às 14h20), sub-9 e sub-13 (às 15h00). Para as 16h00 está marcada a entrega de prémios.

Este torneio, que é já uma referência no futebol nacional e que ao longo dos anos alcançou uma projecção internacional, contou, nesta edição, com três equipas estrangeiras, provenientes do Brasil (Leões do Brasil), Cabo Verde (ADEC) e Grécia (YMCA THESSALONIKI).

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 26 de Março, Dia do Livro Português e Dia Mundial do Cacau:

1827 - Morre, com 56 anos, o compositor alemão Ludwig van Beethoven, em Viena.

1887 - É assinado o Protocolo de Lisboa, que estabelece os termos do Tratado de Amizade e Comércio com a China, de 01 de dezembro de 1887, sobre o direito de ocupação e governo de Macau por Portugal.

1911 - Nasce o escritor e dramaturgo norte-americano Thomas Lanier Williams, Tennessee Williams, autor de "Um Elétrico chamado Desejo".

1918 - Acordo de Doullens entre a França e Inglaterra para um comando único aliado na Frente Oeste durante a I Guerra Mundial.

1925 - Nasce, em Montbrison, Loire, o compositor francês e regente de orquestra Pierre Boulez, fundador do IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique; em português, Instituto de Pesquisa e Coordenação de Música e Acústica) e do Ensemble Intercontemporain.

1927 - É criada a Polícia de Informações do Porto. As Polícias de Informações de Lisboa e Porto irão dar origem à PVDE/PIDE.

1936 - É constituída a Frente Popular Chinesa.

1941 - O Alto-Comando nazi, de Adolf Hitler, aprova a constituição das brigadas assassinas ("Einsatzgruppen") na Polónia ocupada.

1949 - É criado o Fundo de Fomento Nacional.

1953 - O médico norte-americano Jonas Salk consegue sintetizar a vacina contra a poliomielite.

1957 - O Tratado de Roma institui a Comunidade Económica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia de Energia Atómica (Euratom).

1975 - Posse do IV Governo Provisório português, chefiado por Vasco Gonçalves.

1976 - São definidos os estatutos das empresas públicas portuguesas Petrogal - Petróleos de Portugal e Cimpor - Cimentos de Portugal.

1977 - Entra em funcionamento a barragem de Cahora-Bassa, em Moçambique.

1979 - São assinados os acordos de Camp David, nos Estados Unidos, entre o Egito e Israel.

1987 - Assinatura dos termos do acordo sobre a transferência da soberania de Macau, pelos chefes das delegações de negociação, o vice-ministro chinês Zhou Nan e o embaixador português Rui Medina.

1990 - É criada a primeira Prova Geral de Acesso (PGA) ao Ensino Superior.

- Os Óscares da Academia de Hollywood distinguem "Miss Daisy", o realizador Oliver Stone e os atores Jessica Tandy e Daniel Day-Lewis.

1991 - Celebração do Tratado de Assunção, na origem do Mercado Comum dos países do Sul - MERCOSUL, composto pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

- Governo de Luanda aprova a instauração do multipartidarismo.

1995 - Entra em vigor o Acordo de Schengen, que permite progressivamente aos europeus viajarem no espaço europeu sem controlo de fronteiras.

1999 - Marcelo Rebelo de Sousa demite-se da presidência da Comissão Política Nacional do PSD.

2000 - Vladimir Putin, 47 anos, ganha, à primeira volta, as eleições presidenciais russas, com maioria absoluta.

2001 - Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia passam a integrar o espaço Schengen de livre circulação de pessoas.

2003 - A proposta de Código de Trabalho é aprovada na especialidade na Assembleia da República.

2005 - Entra em vigor o novo Código da Estrada, com regras mais severas e multas mais pesadas.

- O Partido da Renovação Social da Guiné-Bissau escolhe Kumba Ialá, deposto em setembro de 2003, para candidato às eleições presidenciais de 19 de junho.

2006 - Eleições legislativas em São Tomé e Príncipe.

2007 - Os líderes dos dois principais partidos da Irlanda do Norte, o protestante Ian Paisley e o católico Gerry Adams, chegam a acordo sobre a data de 08 de maio para a partilha de poder.

- Morre, com 78 anos, Beniamino Andreatta, economista e político italiano, um dos arquitetos da coligação de centro-esquerda "A Oliveira".

- Morre, aos 74 anos, João Soares Louro, antigo presidente da RTP e da RDP.

2008 - As alterações à Lei dos Partidos, que põem fim à obrigação de os partidos fazerem prova de cinco mil militantes, é aprovada por unanimidade na Assembleia da República

- O presidente do parlamento tibetano no exílio Karma Chopel, afirma em Bruxelas que, segundo "fontes credíveis", a repressão das manifestações no Tibete pela China provocou 135 mortes, mas estima que estes números possam ser "10 vezes superiores".

2009 - O Tribunal do Marco de Canaveses absolve o ex-presidente da Câmara Avelino Ferreira Torres dos crimes de que estava acusado pelo Ministério Público.

2010 - Pedro Passos Coelho é eleito líder do PSD com 61,06 por cento dos votos, sucedendo a Manuela Ferreira Leite.

2011 - Morre, aos 87 anos, o antigo treinador checoslovaco de futebol Frantisek Hravanek, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Moscovo em 1980.

2012 - Morre, com 62 anos, Paula Massano, coreógrafa e uma das pioneiras da Nova Dança Portuguesa, movimento dos anos 1980 e 1990.

- O Papa Bento XVI inicia visita a Cuba.

2015 - O Conselho de Ministros aprova os processos de privatização da CP Carga e da EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário.

- O copiloto do avião da Germanwings, que se despenhou no dia 24 de março nos Alpes franceses, é considerado responsável pela queda do avião, iniciando deliberadamente a descida e recusando abrir a porta do 'cockpit' ao piloto.

- A atleta Naide Gomes, antiga campeã mundial 'indoor' de pentatlo e salto em comprimento, anuncia o fim da sua carreira, aos 35 anos, devido a lesão prolongada.

- Morre, aos 81 anos, Fernanda Montemor, atriz que durante a década de 1980 ficou conhecida da geração mais nova como a avó Chica da produção televisiva Rua Sésamo.

- Morre, aos 83 anos, Tomas Transtromer, poeta sueco distinguido com o Prémio Nobel da Literatura em 2011.

2016 - Morre, aos 78 anos, James Thomas Harrison, Jim Harrison, escritor norte-americano de "Legends of the fall".

2017 - Carlos Silva é reeleito secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT) com quase 84,27% dos votos, no XIII Congresso da central sindical.

2018 - José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, e o ex-governador do Banco Nacional de Angola Valter Filipe são constituídos arguidos pela prática suspeita de crimes de fraude, peculato e associação criminosa.

- Os Estados Unidos anunciam a expulsão de 60 espiões russos e uma ordem de encerramento do consulado da Rússia em Seattle, em resposta ao envenenamento com gás tóxico do ex-espião Serguei Skripal no Reino Unido.

- Morre, aos 85 anos, António dos Santos, bispo emérito da Guarda.

2019 - O diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, confirma no parlamento que foi "uma encenação" a recuperação pela PJ Militar, em outubro de 2017, de parte do material militar furtado nos paióis de Tancos.

- O Parlamento Europeu aprova, por maioria, a nova Lei de Direitos de Autor.

- Morre, aos 78 anos, João Martins Pisco, médico, pioneiro da embolização da artéria prostática.

- Morre, aos 52 anos, Tejshree Thapa, advogada nepalesa, preponderante na exposição de violações em massa de mulheres durante as guerras nos Balcãs e no sul da Ásia.

2020 - Covid-19: O Governo aprova a suspensão até setembro do pagamento de créditos à habitação e de créditos de empresas, para famílias e empresas com quebra de rendimentos.

- O Parlamento Europeu aprova a proposta de mobilização de 37 mil milhões de euros de investimento público europeu para ajudar os Estados-membros a fazer face à crise provocada pela pandemia. Cabe a Portugal cerca de 1,8 mil milhões.

- O Senado norte-americano aprova um plano histórico de dois biliões de dólares (1,8 biliões de euros) de apoio à primeira economia mundial, asfixiada pela pandemia.

- O Parlamento Nacional timorense aprova por unanimidade o pedido do Presidente da República, Francisco Guterres, para a declaração do estado de emergência durante um mês, como resposta à covid-19.

2021 - A judoca portuguesa Joana Ramos conquista a medalha de bronze na categoria de -52 kg no Grand Slam de Tbilissi, ao vencer a brasileira Larissa Pimenta no quinto combate na competição.

- Morre, aos 59 anos, José Alberto Puig, advogado, deputado do PSD à Assembleia da República nas V e VI Legislaturas, entre 1987 e 1995.

2022 - Em Varsóvia, o Presidente norte-americano, Joe Biden, chama "carniceiro" a Vladimir Putin e diz que líder russo "não pode permanecer no poder".

2023 - O venezuelano Orluis Aular (Caja Rural) torna-se no primeiro ciclista a vencer por duas vezes consecutivas a Volta ao Alentejo, ao ser segundo na última etapa da 40.ª edição, ganha pelo compatriota Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua).

- Morre, aos 86 anos, María Kodama, escritora e tradutora argentina. Viúva e principal divulgadora da obra do escritor Jorge Luis Borges (1899-1986).

PENSAMENTO DO DIA

Estamos todos condenados à prisão solitária, dentro da nossa própria pele, para toda a vida Tennessee Williams (1911-83), dramaturgo norte-americano

Este é o octogésimo quinto dia do ano. Faltam 280 dias para o termo de 2024.