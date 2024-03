"Nada influencia mais os resultados do que o nosso estado emocional"

As emoções podem ser o catalisador ou o bloqueador dos nossos resultados, alertou este sábado, 23 de Março, Fred Canto e Castro na sétima edição das Conferências Inovação e Futuro, que aborda a Inteligência Emocional na Inovação.

Numa intervenção marcada pela interacção com a plateia com dinâmicas de competição, o jovem empreendedor mostrou às três centenas de pessoas presentes o impacto da energia no estado emocional.

Com música, dança e gritos, Fred e o público comprometeram-se "a puxar pela energia" numa união contra o julgamento. "Mudar a energia muda o nosso estado emocional", disse e mostrou.

Foto Miguel Espada / ASPRESS

"Nada influencia mais os nossos resultados do que o nosso estado emocional", afirmou, convidando os presentes a recordar momentos em que um mau estado emocional colocou em causa o êxito.

Fazendo uma comparação entre o ego e a essência, o empreendedor fez com que a plateia viajasse mentalmente até à "vida do futuro", sem o peso das expectativas da sociedade. Depois de alguns minutos de meditação com a visualização do onde, como, quando e com quem, Fred indagou e afiançou: "Porquê esperar? Podemos começar a trabalhar agora para concretizarmos a vida dos nossos sonhos".

"Isso não é fácil, nem rápido", constatou, contando a sua própria experiência enquanto empreendedor, em que vivenciou momentos de desespero, mas que foram "o catalisador para crescer".

Foto Miguel Espada / ASPRESS

"A vida pode ser incrível, mas depende de nós torná-la em realidade. É claro que isso não é fácil nem rápido. É inacreditavelmente difícil".

Para que essas dificuldades possam ser ultrapassadas, disse, é essencial aprender a gerir as emoções.

As duas emoções essenciais para concretizar a vida dos sonhos são o entusiasmo e a gratidão: "A vontade de querer ir em frente e o agradecer e saborear o momento presente".